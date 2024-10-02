Åìµþ³°¤«¤¯´Ä¾õÆ»¤Î·úÀß¤Ë¤è¤ê¡¢³°´ÄÆ»¡¦´Ø±ÛÆ»¡ÖÂçÀôIC¡×Æþ¸ý¤ÇÌë´ÖÊÄº¿¡ª¡ÚÆ»Ï©¤Î¥Ë¥åー¥¹¡Û
³°´ÄÆ»¡¦´Ø±ÛÆ»¡ÖÂçÀôIC¡×Æþ¸ý¤ÇÌë´ÖÊÄº¿¡ª
³°´ÄÆ»¡¦´Ø±ÛÆ»¡ÖÂçÀôIC¡×Æþ¸ý¤ÎÌë´ÖÊÄº¿²Õ½ê¡£
NEXCOÅìÆüËÜÅìµþ³°´Ä¹©»ö»öÌ³½ê¤Ï¡¢C3 Åìµþ³°´Ä¼«Æ°¼ÖÆ»¤ª¤è¤ÓE17 ´Ø±Û¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÎÂçÀôICÆþ¸ý¤ÇÌë´ÖÊÄº¿¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤ÏÅìµþ³°¤«¤¯´Ä¾õÆ»Ï©¡Ê´Ø±Û～ÅìÌ¾¡Ë·úÀß¤ËÈ¼¤¤¡¢ÌÜÇòÄÌ¤ê¾å¶õ¤ò¸òº¹¤¹¤ë¶¶¤ê¤ç¤¦²ÍÀß¤Î¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢Â¾ì¤ÎÅ±µîºî¶È¤Î¤¿¤á¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¡£ÊÄº¿¤µ¤ì¤ë²Õ½ê¤äÆü»þ¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ÚÊÄº¿²Õ½ê¤ª¤è¤ÓÆü»þ¡Û
ÊÄº¿²Õ½ê
¡¦³°´ÄÆ» ÂçÀôICÆþ¸ý ¡Ê³°²ó¤ê¡¦ÏÂ¸÷ÊýÌÌ¡Ë
¡¦´Ø±ÛÆ» ÂçÀôICÆþ¸ý ¡Ê²¼¤ê¡¦½êÂôÊýÌÌ¡Ë
¼Â»ÜÆü¡§2024Ç¯10·î21Æü¡Ê·î¡Ë～24Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢28Æü¡Ê·î¡Ë
Í½È÷Æü¡§2024Ç¯10·î29Æü¡Ê²Ð¡Ë～31Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢11·î5Æü¡Ê²Ð¡Ë～6Æü¡Ê¿å¡Ë
»þ´ÖÂÓ¡§³ÆÆü22»þ～Íâ5»þ
³°´ÄÆ»¡¦´Ø±ÛÆ»¡ÖÂçÀôIC¡×Æþ¸ý¤ÎÌë´ÖÊÄº¿¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡£
ÂçÀôICÆþ¸ý¤ÎÌë´ÖÊÄº¿Ãæ¤Ï±ª²ó¤ò
ÂçÀôIC¤«¤é³°´ÄÆ»¡Ê³°²ó¤ê¡Ë¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î±ª²óÏ©¡£´Ø±ÛÆ»¤Î±ª²óÏ©¤Ï²èÁü¥®¥ã¥é¥êー¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡¢Ìë´ÖÊÄº¿Ãæ¤Ë¼þÊÕ¤ÎÏ©Àþ¤äIC¤òÍøÍÑ¤·¤¿±ª²ó¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÄÌ¾ï¤è¤ê½êÍ×»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤æ¤È¤ê¤ò¤â¤Ã¤¿°ÜÆ°¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
±ª²óÏ©¤Ï¡¢ÂçÀôICÆþ¸ý¤«¤é³°´ÄÆ»¡Ê³°²ó¤ê¡Ë¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¡ÖºûÌÜÄÌ¤ê¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÂçÀô³Ø±àÄÌ¤ê¡×¤òÍøÍÑ¤·¡¢ÏÂ¸÷IC¤«¤éÎ®Æþ¤¹¤ë¡£±ª²ó½êÍ×»þ´Ö¤Ï¡¢ËÌ±à¸òº¹ÅÀ¤«¤éÏÂ¸÷IC¤Þ¤Ç¤¬½êÍ×»þ´ÖÌó20Ê¬¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌó15Ê¬Áý²Ã¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ã«¸¶¸òº¹ÅÀ¤«¤éÏÂ¸÷IC¤Þ¤Ç¤¬Ìó20Ê¬¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤ÈÈæ¤ÙÌó15Ê¬Áý²Ã¤¹¤ë¡£
°ìÊý¡¢ÂçÀôICÆþ¸ý¤«¤é´Ø±ÛÆ»¡Ê²¼¤ê¡Ë¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢´Ø±ÛÆ» ÎýÇÏIC¤Þ¤¿¤Ï½êÂôIC¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¡£ÈæµÖÆô¸òº¹ÅÀ¤«¤éÎýÇÏIC¤Þ¤Ç¤Î½êÍ×»þ´Ö¤ÏÌó10Ê¬¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¹ÓÅ·»þ¤ÏÍ½È÷Æü¤Ë½ç±ä¤µ¤ì¡¢¹©»ö¼Â»ÜÈ½ÃÇ¤ÏÅöÆü¤Î17»þ¤´¤í¤Ë¹©»ö¼Â»Ü¾õ¶·¤Ë´Ø¤¹¤ëWeb¥µ¥¤¥È¤ä¡¢NEXCOÅìÆüËÜ¤Î´ØÅì¹©»öµ¬À©¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ø¼°X¤Ê¤É¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÊÄº¿¶è´Ö¤òÍøÍÑÍ½Äê¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ï½ÐÈ¯Á°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
INFORMATION
¡¦NEXCOÅìÆüËÜ¡¡Æ»Ï©¸òÄÌ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥É¥é¤È¤é¡× https://www.drivetraffic.jp/
¡¦¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§NEXCOÅìÆüËÜ¡Ê´ØÅì¹©»öµ¬À©¡Ë@e_nexco_kanto_k