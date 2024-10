BIGBANGのG-DRAGON、人気番組「ユ・クイズ ON THE BLOCK」に出演！近況に注目集まる

BIGBANGのG-DRAGONが、tvNバラエティ番組「ユ・クイズ ON THE BLOCK」に出演する。本日(2日)、tvNの関係者はOSENに「G-DRAGONが本日『ユ・クイズ ON THE BLOCK』の撮影に入った。10月中に公開される予定だ」と伝えた。G-DRAGONは、久しぶりにバラエティ番組に出演する。「ユ・クイズ ON THE BLOCK」に出演するのは今回が初めてで、MCのユ・ジェソクとの再会に期待が高まっている。

彼はユ・ジェソクがMCを務めていた番組「無限に挑戦」に何度も出演し、親交を深めた。7年ぶりのソロカムバック説が浮上している彼は、精力的な活動を予告した中で今回のバラエティ番組出演のニュースを伝え、近況報告やユ・ジェソクとのケミストリー(相手との相性)への好奇心を刺激した。G-DRAGONは10月のカムバックについて「具体的に決まったことはない。日程が決まったら発表する」と伝えた。最近、今年下半期のカムバック説が浮上しただけに、彼がニューアルバムを引っ提げてファンに挨拶するのか、注目が集まっている。