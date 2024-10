ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ふわっと優しいぬくもりに癒される、ディズニーデザイン「ブランケット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ブランケット」アナと雪の女王/オラフ

© Disney

価格:2,490円(税込)

サイズ:約70×100cm

生地:ポリエステル100%

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『アナと雪の女王』に登場する雪だるま「オラフ」をモチーフにデザインされたブランケット。

軽くてあたたかく、上品な色合いなので自宅使いはもちろん、オフィスで使っても良さそう!

両サイドにあしらわれたぽんぽんテープもポイントです。

© Disney

「オラフ」はアップリケ刺繍なので存在感も☆

ちょこんと座って上の方を見ているので、ブランケットを膝にかけると「オラフ」と目が合っているような気分になれます。

© Disney

一面にはアーガイル模様がデザインされています。

生地は肌触りのよいマイクロファイバー素材を使用。

使いやすいサイズ感も魅力のひとつ。

ふわっと優しいぬくもりに癒される、ディズニーデザイン「ブランケット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post オラフのアップリケとぽんぽんテープがかわいい!ベルメゾン ディズニー「ブランケット」 appeared first on Dtimes.