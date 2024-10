イギリスの絵本から生まれた、サンリオが保有するキャラクター「MR. MEN LITTLE MISS」のポップアップストア「MR. MEN LITTLE MISS MARKET」が、Shibuya Sakura Stageにオープン!

ポップアップストアでは、絵本シリーズ「Discover You」の絵本や、ぬいぐるみ、マスコットホルダーなど、様々な新グッズが販売されます☆

サンリオ Shibuya Sakura Stage「MR. MEN LITTLE MISS MARKET」

開催期間:2024年10月17日(木)〜2025年10月予定

営業時間:10:00〜21:00

会場:Shibuya Sakura Stage SHIBUYA SIDE 3F (東京都渋谷区桜丘町1−4)

1971年にイギリスで誕生して以降、世界30ヶ国以上で累計2.5億冊以上も販売されている人気シリーズ絵本「MR. MEN LITTLE MISS」のポップアップストア「MR. MEN LITTLE MISS MARKET」がオープン。

「MR. MEN LITTLE MISS MARKET」では、多様性と感情マネジメントを学べる絵本シリーズ「Discover You」の絵本や、ぬいぐるみ、マスコットホルダーなど、様々な新グッズが販売されます。

人間の持つ様々な性格や特徴を表現した、個性豊かな「MR. MEN LITTLE MISS」のキャラクターたちの世界観を親子で楽しめるグッズも必見です☆

「MR. MEN LITTLE MISS MARKET」は今後、主要都市での巡回催事も順次展開予定になっています。

ぬいぐるみやマスコットホルダーなど多くの新グッズを発売

ポップアップストアでは、ぬいぐるみやマスコットホルダーなど多くの新グッズを発売。

15キャラクターのマスコットホルダーやステッカーセット、トートバッグなど、豊富なグッズが展開されます。

絵本と合わせて、「MR. MEN LITTLE MISS」の世界観を親子で楽しむことができる、充実のラインナップの一部を紹介していきます。

マスコットホルダー

価格:各1,980円(税込)

種類:全15種

「ミスター・ストロング」や「リトルミス・サンシャイン」たちをデザインしたマスコットホルダー。

色鮮やかな配色で仕上げられた個性豊かな仲間たち全15種類がラインナップされます。

ステッカーセット

価格:594円(税込)

「MR. MEN LITTLE MISS」のキャラクターたちをダイカットでデザインしたステッカー。

様々な仲間たちをデザインしたステッカーがアソートされています。

マルチクリアケース

価格:880円(税込)

様々な用途で使用できる、マルチタイプのケース。

クリア仕様になっているため、中身が確認しやすいのもポイントです。

フラットポーチ

価格:1,496円(税込)

「ミスター・ハッピー」や「ミスター・バンプ」たちが大集合したフラットポーチ。

個性豊かなキャラクターたちの仕草やポーズにも注目です。

プチタオル

価格:792円(税込)

見ているだけで元気がもらえそうな、ポップなミニタオル。

「ミスター・ティックル」や「リトルミス・ハグ」たちの仲睦まじい姿にほっこりと癒やされるグッズです。

トートバッグ

価格:2,497円(税込)

「MR. MEN LITTLE MISS」のキャラクターたちを総柄でプリントしたトートバッグ。

折りたたんでバッグに仕舞える、携帯に便利な日用雑貨です。

シークレットアクリルキーホルダー

価格:693円(税込)※ランダム

種類:全15種

全15種類からいずれか1つが封入される、シークレットアクリルキーホルダー。

どのキャラクターが出てくるかは、開封するまでのお楽しみです☆

絵本シリーズ「Discover You」について

価格:各1,540円(税込)

編:講談社

著:株式会社 サンリオ

著:ロジャー・ハーグリーブス

発行:株式会社講談社

販売店舗:「MR. MEN LITTLE MISS MARKET」、全国の書店、オンライン書店

今回、講談社から新たに日本語版が発売される「Discover You」

子ども向けの多様性と感情マネジメントをテーマにした絵本シリーズです。

「みんなちがって、たのしいね」をテーマに、人に優しくすることの大切さ、悲しい気持ちとの向き合い方、自分と人との違いの受け止め方など、子どもの自己肯定感や忍耐力、多様性を尊重する心を育てる内容となっています。

計11巻を通してたくさんのキャラクターが登場します。

絵本の帯コメントは、女優の杏さんが担当

「MR. MEN LITTLE MISS MARKET」でも販売される、絵本シリーズ「Discover You」の日本語訳絵本には、女優の杏さんに帯コメントをお寄せいただきました。

絵本と照らし合わせて書かれたコメントは、力強く、そして優しく皆さんの心に語りかけます。

杏さんコメント

子どもにも、大人にも、誰にだってそれぞれの感情がある。

目に見えない分、悩みは尽きません。

自分を探したい。見つめてみたい。誰かの気持ちを考えてみたい。

そんな時に、ページをめくってみると・・・普段は見えない‛彼ら‘が、そこにいるんです!

世界累計2.5億冊超の人気絵本シリーズ「MR. MEN LITTLE MISS」日本語版絵本や、新グッズが買えるポップアップストア。

Shibuya Sakura Stage「MR. MEN LITTLE MISS MARKET」は、2024年10月17日オープンです☆

© 2024 THOIP

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 日本語版絵本やぬいぐるみが買えるポップアップストア!サンリオ「MR. MEN LITTLE MISS MARKET」 appeared first on Dtimes.