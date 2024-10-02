¼¯»ùÅç¡¢¥¯¥é¥Ö¿¦°÷¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤òÊó¹ð¡Ö²ø²æ¤ò¤µ¤ì¤¿Êý¤Î°ìÆü¤âÁá¤¤²óÉü¤ò¡×
¡¡¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Ï2Æü¡¢¥¯¥é¥Ö¿¦°÷¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢9·î23Æü¤Î14»þ30Ê¬º¢¡¢¼¯»ùÅç»Ô´îÆþÀ¥¡¹¶úÄ®3219ÉÕ¶á¤Ë¤Æ¸òÄÌ»ö¸Î¤¬È¯À¸¡£¥¯¥é¥Ö¿¦°÷¤¬±¿Å¾Ãæ¤Î¼Ö¤¬Æ»Ï©¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤ò±¦Â¦¤Ë¤Ï¤ß½Ð¤·¡¢ÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤òÁö¹ÔÃæ¤Î¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£»ö¸ÎÈ¯À¸¸å¤ÏÂ®¤ä¤«¤Ë·Ù»¡¡¢´Ø·¸³Æ½ê¤ËÏ¢Íí¤·¤ÆÂÐ±þ¡£Áê¼ê±¿Å¾¼ê¡¢¥¯¥é¥Ö¿¦°÷¤Ï¤È¤â¤ËÂÇËÐÅù¤Ë¤è¤ê¡¢Á´¼£Ìó1½µ´Ö¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢¡Ö²ø²æ¤ò¤µ¤ì¤¿Êý¤Î°ìÆü¤âÁá¤¤²óÉü¤ò¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â½Å¤Í¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤ÆÁ´Áª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¯¥é¥Ö¿¦°÷¤ËÂÐ¤·¤ÆÃí°Õ´µ¯¤ò¹Ô¤¤¡¢º£¸å¤ÎºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤ò°ú¤Â³¤Å°Äì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢9·î23Æü¤Î14»þ30Ê¬º¢¡¢¼¯»ùÅç»Ô´îÆþÀ¥¡¹¶úÄ®3219ÉÕ¶á¤Ë¤Æ¸òÄÌ»ö¸Î¤¬È¯À¸¡£¥¯¥é¥Ö¿¦°÷¤¬±¿Å¾Ãæ¤Î¼Ö¤¬Æ»Ï©¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤ò±¦Â¦¤Ë¤Ï¤ß½Ð¤·¡¢ÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤òÁö¹ÔÃæ¤Î¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£»ö¸ÎÈ¯À¸¸å¤ÏÂ®¤ä¤«¤Ë·Ù»¡¡¢´Ø·¸³Æ½ê¤ËÏ¢Íí¤·¤ÆÂÐ±þ¡£Áê¼ê±¿Å¾¼ê¡¢¥¯¥é¥Ö¿¦°÷¤Ï¤È¤â¤ËÂÇËÐÅù¤Ë¤è¤ê¡¢Á´¼£Ìó1½µ´Ö¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢¡Ö²ø²æ¤ò¤µ¤ì¤¿Êý¤Î°ìÆü¤âÁá¤¤²óÉü¤ò¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â½Å¤Í¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤ÆÁ´Áª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¯¥é¥Ö¿¦°÷¤ËÂÐ¤·¤ÆÃí°Õ´µ¯¤ò¹Ô¤¤¡¢º£¸å¤ÎºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤ò°ú¤Â³¤Å°Äì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£