ÉÔÈ¯ÃÆÇúÈ¯¤Î²ÄÇ½À¤â¡¡µÜºê¶õ¹Á¤Î³êÁöÏ©ÊÄº¿Â³¤¯¡¡Í¶Æ³Ï©¤ÎÃÏÌÌ¤¬ÆÍÁ³ÇúÈ¯¡¡¼«±ÒÂâ¤¬ÉÔÈ¯ÃÆ½èÍýÈÉ¤òÇÉ¸¯¤·Ä´ºº
2ÆüÄ«¡¢µÜºê¶õ¹Á¤ÎÍ¶Æ³Ï©¤ÇÇúÈ¯¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔÈ¯ÃÆ¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ä´ºº¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÜºê¶õ¹Á¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¹Ò¶õÂç³Ø¹»¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¸áÁ°8»þ¤´¤í¡¢Í¶Æ³Ï©¤ÎÃÏÌÌ¤¬ÆÍÁ³ÇúÈ¯¤·¡¢ÇËÊÒ¤äÅÚ±ì¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
1Ê¬¤Û¤ÉÁ°¤Ë¤Ï¡¢¹Ò¶õµ¡¤¬¤³¤Î¸½¾ìÉÕ¶á¤òÄÌ²á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ¸ò¾Ê¤ÎµÜºê¶õ¹Á»öÌ³½ê¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢³êÁöÏ©¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÍ¶Æ³Ï©¤Î°ìÉô¤¬¿¼¤µ1¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É´ÙË×¤·¡¢¼þÊÕ¤Ç¤Ï¶âÂ°ÊÒ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤â¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÉÔÈ¯ÃÆ¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼«±ÒÂâ¤Ï¡¢º´²ì¸©¤ÎÌÜÃ£¸¶ÃóÆÖÃÏ¤ÎÉÔÈ¯ÃÆ½èÍýÂâ¤òÇÉ¸¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶õ¹Á¤Ï¸¶°ø¤ÎÆÃÄê¤Þ¤Ç½ªÆüÊÄº¿¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
µÜºê¶õ¹Á¤«¤é¡¢¥Æ¥ì¥ÓµÜºê¡¦»ù¶ÌÂÙ°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¸½ºß¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
µÜºê¶õ¹Á¤ÎËÌÂ¦¡¢³êÁöÏ©¤¬¸«¤¨¤ë°ÌÃÖ¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇúÈ¯¤Ï2Æü¸áÁ°8»þ¤´¤í¡¢Èô¹Ôµ¡ÍÑ¤ÎÄÌÏ©¡ÖÍ¶Æ³Ï©¡×¤ÇÈ¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹Ò¶õ¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½Ä²£7¥á¡¼¥È¥ë¡¦¿¼¤µ1¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Î·ê¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸á¸å4»þ¸½ºß¤Ï¡¢¹©»öÍÑ¤Î¼ÖÎ¾¡¢¤½¤·¤Æ²½³Ø¾ÃËÉ¼Ö¤âÅþÃå¤·¡¢¸½¾ì¼þÊÕ¤ÇÂÐ±þ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸á¸å3»þ¤´¤í¡¢°ÂÁ´¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
2Æü¡¢µÜºê¶õ¹Á¤Ç¤Ï¡¢ÇúÈ¯¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊØ¤¬·ç¹Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¶õ¹Á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ï¼êÂ³¤¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
3Æü°Ê¹ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤Þ¤ÀÌ¤Äê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼º£²ó¤Î´ÙË×»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©
µÜºê¶õ¹Á¤Ï¡¢µì³¤·³¤ÎÎý½¬ÍÑ¤Î´ðÃÏ¤È¤·¤Æ·úÀß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²áµî¤Ë¤âÉÔÈ¯ÃÆ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤½¤ÎÉÔÈ¯ÃÆ¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸½ºß¡¢Ä´ºº¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£