FTISLAND、TOUCHEDが出演！「Live On Busan」11月17日に開催決定

文化公演「LIVE ON」で、名実ともに韓国を代表するバンドFTISLANDと次世代ルーキーTOUCHEDが出会う。BARUNSONが主催し、BIGSHOW ENMが主管する「Live On Busan FTISLAND X TOUCHED」のオムニバス公演が11月17日午後5時、KBS釜山(プサン)ホールにて開催される。豪華出演陣で釜山を熱狂させる「Live On Busan FTISLAND X TOUCHED」オムニバス公演の開催に先立ち、10月10日午後8時、インターネット予約サイトTICKET LINKを通じてチケットが単独販売される。

FTISLANDは、デビュー17周年を迎えたK-POPを代表するバンドで、多くの名曲を誕生させ、リスナーたちから愛されている。7月には、7thフルアルバム「Serious」を発売し、各フェスティバルやツアーをはじめ、多くのステージに出演して精力的に活躍している。TOUCHEDは、2020年「第31回ユ・ジェハ音楽コンテスト」で大賞を受賞した後、2022年にMnetのバンドサバイバル「Great Seoul Invasion」で最終優勝を果たし、次世代を引っ張っていくスーパールーキーとして各フェスティバルに参加し、バンドブームの一翼を担っている。「Live On Busan FTISLAND X TOUCHED」オムニバス公演で、バンド音楽の真骨頂を披露する2組は、人々の五感を刺激する“総合ギフトセット”のような魅力的なセットリストを披露する予定だ。文化公演「LIVE ON」を通じて、どこでも見たことのないコラボを実現させたBARUNSONは、「Live On Busan FTISLAND X TOUCHED」オムニバス公演の後も、観客が楽しめる公演文化を作っていく予定だ。「Live On Busan FTISLAND X TOUCHED」オムニバス公演は11月17日の午後5時、KBS釜山ホールにて開催される。