ベンジャミンサラダなど、贅沢なコース料理！ベンジャミン ステーキハウス ＫＩＴＴＥ大阪「特別ディナーイベント」

ベンジャミン ステーキハウス KITTE大阪「特別ディナーイベント」

店舗名 :ベンジャミン ステーキハウス KITTE大阪

所在地 :〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田3丁目2番2号KITTE大阪 5F

営業時間:平日 ランチ 11:00〜15:00

(フード/ドリンクL.O. 14:00)

平日 ディナー17:00〜23:00

(フードL.O. 21:30/ドリンクL.O.22:00)

土日祝日 11:00〜23:00

(フードL.O. 21:30/ドリンクL.O.22:00)

定休日 :不定休(KITTE大阪に準ずる)

座席数 :120席(個室と半個室あり)

電話番号:06-6440-7733

オーイズミフーズは、ニューヨークのマンハッタンで絶大な人気を誇るステーキハウス「ベンジャミン ステーキハウス」の日本4号店となる「ベンジャミン ステーキハウス KITTE大阪」を7月31日にオープン。

今回、2024年10月22日にオーナーのベンジャミン・シナナージ氏とベンジャミン・プロブカイ氏を迎え、1日限定の特別ディナーイベントをKITTE大阪店にて開催します。

このイベントでは、ベンジャミン ステーキハウス自慢のUSDAプライム ポーターハウスステーキや、シグネチャーメニューであるベンジャミンサラダなど、贅沢なコース料理を楽しみながら、オーナー達と話しをしたり記念撮影も楽しめます。

また、次回利用いただけるシャンパンボトルプレゼントチケットも用意しています。

■特別ディナーイベント概要

・日時:2024年10月22日(火)17:00〜21:00

・予約:電話予約 ※予約時間は17:00〜19:00で承ります

・価格:18,000円(税サ込)

・MENU

(1)WELCOME CHAMPANGNE:ウェルカムシャンパン またはノンアルコールスパークリング

(2)JUMBO SHIRIMP COCKTAIL:ジャンボシュリンプカクテル

(3)BENJAMIN SALAD:ベンジャミンサラダ

(4)USDA PRIME PORTER HOUSE:USDAプライム ポーターハウスステーキ

BENJAMIN HOME FRIES:ベンジャミンホームフライ

CREAMLESS CREAMED SPINACH:クリームレスクリームスピナッチ

(5)NEW YORK CHEESE CAKE:ニューヨークチーズケーキ

(6)COFFEE or TEA:コーヒー又は紅茶

(7)BREAD:パン2種

