¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Íê¤ß¤«¡Ä¤è¤®¤ë£Ð£ÓÇÔÂà¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¡Ö¼ºÇÔ¤ò»×¤¤¤À¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡£Í£Ì£Â¤Ç¤Ï£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²Æü¡Ë¤«¤é¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Î£´»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¥á¥Ã¥Ä¡¢¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤È¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÀè¾¡¤·¡¢ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Þ¤Ç¤¢¤È£±¾¡¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤Ç£³Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï£µÆü¡ÊÆ±£¶Æü¡Ë¤Ë»Ï¤Þ¤ëÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡Ê£Ð£Ó¡Ë¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤¬¡¢ÊÆÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¤é¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Ë³Î¸Ç¤¿¤ë¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¡£¤³¤ÎÆü¤Î¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï£Ð£Ó¤Ç¤ÎÂÇ·âÌäÂê¤Ç£²£°£²£´Ç¯¤âºÆ¤ÓÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¤·¡ÖÈà¤é¤Ï²áµî¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤Î¼ºÇÔ¤ò»×¤¤¤À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî£²ÅÙ¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤¤¤º¤ì¤â£±²óÀï¤ÇÇÔÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î°Õ¼±¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÀÎ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ó¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥È¥é¥¦¥Þ¤ÎÂ¸ºß¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²Ç¯Á°¤Î£²£°£²£²Ç¯¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ËÂè£±»î¹ç¤³¤½¾¡Íø¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Ë£³Ï¢ÇÔ¡£ºòÇ¯¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ë£³Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È½ªÀï¤·¤¿¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö£²£²Ç¯¤Ï¥ê¡¼¥°ºÇ¹â¤ÎÂÇ·â¾õÂÖ¤ÇÎ×¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢ÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤¬¤¤¤ë¾ìÌÌ¤Ç£³£´ÂÇ¿ô£µ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Î¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤È¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ£²£±ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢£Ð£Ó¤Î¶ìÀï¤ò¸²Ãø¤ËÉ½¤ì¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Öº£²ó¤Ï¿·ÀïÎÏ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÎÂçÃ«¤È£Ô¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬½é¤á¤Æ¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡×¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¹¶·â¤ÎÀª¤¤¤ò£Ð£Ó¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤ÐÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¡×¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤¿¡£
¡¡£¹·î¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤Ï£²£¶»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£³³ä£¹Ê¬£³ÎÒ¡¢£±£°ËÜÎÝÂÇ¡¢£³£²ÂÇÅÀ¡¢£±£¶ÅðÎÝ¤È¤¤¤¦°Û¼¡¸µ¤ÎÀ®ÀÓ¤ÇÄÌ»»£µÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë·î´Ö£Í£Ö£Ð¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¹¥Ä´¤Ö¤ê¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ì¤Ð¡Ä¤È¤Î¸«Î©¤Æ¤À¤¬¡¢ºÇ½ªÀï¤«¤é»î¹ç¤¬¤Ê¤¤£±½µ´Ö¤Îà¶õÇò´ü´Öá¤¬¤É¤Á¤é¤Ëº¸±¦¤¹¤ë¤«¤¬¥«¥®¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£