Billlie、5thミニアルバム「appendix: Of All We Have Lost」を10月16日にリリース

Billlieは本日(2日)午後1時、公式アカウントを通じて5thミニアルバム「appendix: Of All We Have Lost」の予告ポスターを公開した。ポスターには古いソファやラグの上に座っている7人の姿が写っている。「keep it B'rave and wild」「Back to the Basics」など、様々なフレーズが落書きのように書かれており、ビンテージなムードを醸し出した。新譜とプレーリリースの日程まで公開され、カムバックに対する期待感が一層高まった。

新しいミニアルバムのタイトルである「appendix: Of All We Have Lost」は、直訳すると「付録:私たちが失くしたもののうち」という意味だ。Billlieはデビューアルバムの時から「紫色の雨が降っていた11日、消えたBilllie Love」というミステリアスな物語を各シリーズアルバムに盛り込んできた。昨年11月には1stシングル「side-B : memoirs of echo unseen」を通じて、これまで披露したストーリーの別伝概念の作品を披露したため、付録というタイトルで発売する5thミニアルバムにはどんな物語が盛り込まれているのか、好奇心が高まる。久々のカムバックであるだけに、ニューアルバムの発売に先立って11日の午後1時に先行シングル「trampoline」を公開し、カムバックの熱気を盛り上げる予定だ。Billlieは16日の午後6時に各音楽配信サイトを通じて5thミニアルバム「appendix: Of All We Have Lost」を発売する。