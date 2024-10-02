　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42959.69　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
42517.46　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41287.66　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
41124.08　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40796.32　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
39730.70　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39717.18　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39615.63　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
38638.04　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
38500.96　　6日移動平均線
38394.25　　均衡表転換線(日足)
38337.32　　26週移動平均線
38262.33　　75日移動平均線
37943.59　　13週移動平均線

37808.76　　★日経平均株価2日終値

37803.43　　200日移動平均線
37723.91 　　新値三本足陰転値
37558.91　　25日移動平均線
37538.72　　均衡表基準線(日足)
37474.47　　均衡表雲上限(週足)
36943.94　　ボリンジャー:-1σ(26週)
36791.45　　均衡表雲上限(日足)
36791.45　　均衡表基準線(週足)
36479.77　　ボリンジャー:-1σ(25日)
36467.00　　均衡表雲下限(日足)
36271.56　　ボリンジャー:-1σ(13週)
35550.56　　ボリンジャー:-2σ(26週)
35492.84　　均衡表転換線(週足)
35400.63　　ボリンジャー:-2σ(25日)
34664.71　　均衡表雲下限(週足)
34599.53　　ボリンジャー:-2σ(13週)
34321.50　　ボリンジャー:-3σ(25日)
34157.19　　ボリンジャー:-3σ(26週)
32927.50　　ボリンジャー:-3σ(13週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　51.69(前日73.62)
ST.Slow(9日)　　69.37(前日83.66)

ST.Fast(13週)　 64.75(前日67.25)
ST.Slow(13週)　 58.94(前日59.77)

［2024年10月2日］

株探ニュース