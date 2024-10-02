

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





42959.69 ボリンジャー:＋3σ(13週)

42517.46 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41287.66 ボリンジャー:＋2σ(13週)

41124.08 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40796.32 ボリンジャー:＋3σ(25日)

39730.70 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39717.18 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39615.63 ボリンジャー:＋1σ(13週)

38638.04 ボリンジャー:＋1σ(25日)

38500.96 6日移動平均線

38394.25 均衡表転換線(日足)

38337.32 26週移動平均線

38262.33 75日移動平均線

37943.59 13週移動平均線



37808.76 ★日経平均株価2日終値



37803.43 200日移動平均線

37723.91 新値三本足陰転値

37558.91 25日移動平均線

37538.72 均衡表基準線(日足)

37474.47 均衡表雲上限(週足)

36943.94 ボリンジャー:-1σ(26週)

36791.45 均衡表雲上限(日足)

36791.45 均衡表基準線(週足)

36479.77 ボリンジャー:-1σ(25日)

36467.00 均衡表雲下限(日足)

36271.56 ボリンジャー:-1σ(13週)

35550.56 ボリンジャー:-2σ(26週)

35492.84 均衡表転換線(週足)

35400.63 ボリンジャー:-2σ(25日)

34664.71 均衡表雲下限(週足)

34599.53 ボリンジャー:-2σ(13週)

34321.50 ボリンジャー:-3σ(25日)

34157.19 ボリンジャー:-3σ(26週)

32927.50 ボリンジャー:-3σ(13週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 51.69(前日73.62)

ST.Slow(9日) 69.37(前日83.66)



ST.Fast(13週) 64.75(前日67.25)

ST.Slow(13週) 58.94(前日59.77)



［2024年10月2日］



株探ニュース

