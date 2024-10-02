【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(2日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
42959.69 ボリンジャー:＋3σ(13週)
42517.46 ボリンジャー:＋3σ(26週)
41287.66 ボリンジャー:＋2σ(13週)
41124.08 ボリンジャー:＋2σ(26週)
40796.32 ボリンジャー:＋3σ(25日)
39730.70 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39717.18 ボリンジャー:＋2σ(25日)
39615.63 ボリンジャー:＋1σ(13週)
38638.04 ボリンジャー:＋1σ(25日)
38500.96 6日移動平均線
38394.25 均衡表転換線(日足)
38337.32 26週移動平均線
38262.33 75日移動平均線
37943.59 13週移動平均線
37808.76 ★日経平均株価2日終値
37803.43 200日移動平均線
37723.91 新値三本足陰転値
37558.91 25日移動平均線
37538.72 均衡表基準線(日足)
37474.47 均衡表雲上限(週足)
36943.94 ボリンジャー:-1σ(26週)
36791.45 均衡表雲上限(日足)
36791.45 均衡表基準線(週足)
36479.77 ボリンジャー:-1σ(25日)
36467.00 均衡表雲下限(日足)
36271.56 ボリンジャー:-1σ(13週)
35550.56 ボリンジャー:-2σ(26週)
35492.84 均衡表転換線(週足)
35400.63 ボリンジャー:-2σ(25日)
34664.71 均衡表雲下限(週足)
34599.53 ボリンジャー:-2σ(13週)
34321.50 ボリンジャー:-3σ(25日)
34157.19 ボリンジャー:-3σ(26週)
32927.50 ボリンジャー:-3σ(13週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 51.69(前日73.62)
ST.Slow(9日) 69.37(前日83.66)
ST.Fast(13週) 64.75(前日67.25)
ST.Slow(13週) 58.94(前日59.77)
［2024年10月2日］
株探ニュース