「niko and ... TOKYO」10周年記念！「Coffee Supreme Japan」とのコラボグッズ登場

ニュージーランド発のスペシャルティコーヒーロースター「Coffee Supreme Japan」が、アダストリアが展開するスタイルエディトリアルブランド「niko and ...(ニコアンド)」のグローバル旗艦店「niko and ... TOKYO」10周年を記念し、限定コラボレーショングッズを、10月1日(火)より先行発売中だ。

渋谷・原宿を盛り上げるコラボレーション



「niko and ...」は、アパレルや雑貨、家具、飲食を展開するブランド。実用性だけでなく、どこかユーモアを感じさせるアイテムをラインアップしており、意外な驚きと発見に“であう”、やがて自分のライフスタイルに“にあう”、そんなメッセージのもと、20〜30代の男女に向けたアイテムを取り扱っている。



一方「Coffee Supreme Japan」が展開する「Coffee Supreme渋谷店」は、10月で7周年という節目を迎える。そして今回、渋谷・原宿を拠点として活動している仲間として、これから先もこの街を盛り上げるため、今まで展開したことのないグッズを含めた、幅広いコンテンツグッズを「niko and ...」との融合で実現した。

コラボグッズをチェック!



コラボグッズには、「COFFEE S SWEATPO(アイボリー・レッド・ブラウン)」各6,930円(税込)や、



「OR CS PVCキーホルダー(マグ・ソックス)」各880円(税込)、



「CS Reserva TOTE(ブラウン・ブルー)」各6,600円(税込)、



「OR CSトートバッグ(レッド・ピンク・アイボリー・ブラウン・ライトグリーン・ブルー・パープル)」各1,430円(税込)などをラインアップ。

「OR CSトートバッグ」は、レッドのみ、EC限定の取り扱いとなっている。

「.st」限定で予約販売受付中

コラボグッズは、10月1日(火)より、「niko and ... TOKYO」にて先行販売。

「niko and ...」公式WEBストア「.st(ドットエスティ)」限定で、予約販売も受け付けている。予約は、上限に達し次第終了となる。

一般販売は、10月25日(金)より順次スタート。「niko and ... TOKYO」のほか、「niko and ... mozoワンダーシティ」「niko and ... 二子玉川ライズ」「niko and ... ららぽーとTOKYO-BAY」「niko and ...横浜ベイクォーター」「niko and ...神戸ハーバーランドウミエ」「niko and ...イオンモール旭川西」「niko and ...イオンモール白山」「niko and ... イオンモール豊川」「niko and ...ららぽーと福岡」で販売される。

コーヒーサーブイベントを開催

また、10月5日(土)・6日(日)11:00〜17:00には、「niko and ... TOKYO」にて、10周年を記念した「Coffee Supreme」のコーヒーサーブイベントを開催。

当日「niko and ... TOKYO」にて、「TOKYO FOOD BROTHERS」関連商品を購入した人に、無料で1杯、丁寧にサーブした、風味豊かなコーヒーが提供される。コーヒーのサーブは、無くなり次第終了となる。

この機会に、「niko and ... TOKYO」の10周年を記念した、限定コラボグッズをチェックしてみては。

■niko and ... TOKYO

住所:東京都渋谷区神宮前6-12-20

営業時間:11:00〜21:00

特設サイト:https://www.nikoand.jp/tokyo_food_brothers

niko and ...公式ブランドサイト:https://www.nikoand.jp

「.st」予約サイト:https://www.dot-st.com/nikoand/disp/itemlist/?dispNo=002100710

(佐藤ゆり)