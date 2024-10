動画配信サービス「Netflix」にて10月17日より配信される『機動戦士ガンダム 復讐のレクイエム』の日本語版キャストと日本語版本予告が公開された。今月12日に都内(23区内)某所で実施する主演キャスト&監督登壇のトークイベント付き特別先行上映会(85組170人を無料招待)への応募は3日午後11時59分まで。この作品は、ガンダムシリーズ1作目『機動戦士ガンダム』の舞台となる一年戦争中のヨーロッパ戦線にフォーカスをあてた全6エピソード(30分×6話)の、世界配信向け新作オリジナルアニメーション。

Unreal Engine 5(アンリアル・エンジン5)を使用し、SAFEHOUSEと共同で制作され、脚本はギャビン・ハイナイト(アニメ『Tekken: Bloodline』『トランスフォーマー サイバーバース』、『スター・ウォーズ レジスタンス』)、監督をエラスマス・ブロスダウ(アニメ『バイオハザード:インフィニット ダークネス』、ゲーム『スターシチズン』『ライズ:サン・オブ・ローマ』『クライシス』シリーズ)が務める。日本語版で主人公イリア・ソラリ役を務めるのは、森なな子。「日本語版にてイリア・ソラリを演じられることを大変うれしく、光栄に思うと同時に、こうした形で“ガンダム”に携われることに運命といいますか、何かご縁を感じております。舞台は一年戦争、ヨーロッパ戦線の物語。既にMSの情報が出ていますが、戦闘シーンは本当に痺れるほど格好良いです。どうぞお楽しみに。また、私が演じるソラリの葛藤や、彼女率いるレッド・ウルフ隊、登場するキャラクターの一人一人の人間ドラマにも注目していただけたらとてもうれしいです」とコメントしている。■日本語版キャストイリア・ソラリ:森なな子ニーランド・ルショーン:石毛翔弥リード・ゲルフィ(チャブス):真木駿一ケイル・ザヴァレタ:綿貫竜之介アンダー・ヒートン:原良丞オニー・カスガ:大塚剛央ヘイリー・アーフン:河瀬茉希アルフィー・ザイドス(ギアヘッド):中博史■Netflixシリーズ『機動戦士ガンダム 復讐のレクイエム』配信直前記念!トークイベント付き特別先行上映会実施日:10月12日 午前10時30分開場 午前11時上映開始 午後1時10分終了(予定)3DCGで描かれる迫力あるバトルシーンやテンポ良く展開していく本作を一つの「アクション映画」のような感覚で楽しめる1話から3話を先行上映。トークイベントには、主人公・ソラリ役の森、エラスマス・ブロスダウ監督のほか、プロデューサー陣が登壇予定。来場者にはオリジナルのノベルティの無識別型ザクII(ソラリ機)&ガンダムEXイラストカード(非売品)をプレゼント。応募は、Netflix Japan公式X(@NetflixJP)をフォローして、Netflix Japan公式Xから投稿される「トークイベント付き特別先行上映会」募集の投稿をリポスト。応募期間は10月3日午後11時59分まで。■UNREAL EDITOR FOR FORTNITEにて『Gundam: Requiem for Vengeance Red vs Blue』が登場バンダイナムコエンターテインメントアメリカとLook North Worldの共同制作で、フォートナイト内に『復讐のレクイエム』独自のUnreal Editor for Fortnite(UEFN)の島が登場することが発表されていたが、ゲームタイトルが『Gundam: Requiem for Vengeance Red vs Blue』に決定。今秋に配信開始予定となっている。『Gundam: Requiem for Vengeance Red vs Blue』は、フォートナイトの世界で『復讐のレクイエム』をテーマにしたチームデスマッチゲームとなっている。「ガンダムEX」と「無識別型ザクII(ソラリ機)」の登場も期待されている本作では、プレイヤーは、ジオン軍と連邦軍の兵士に分かれて、キル数を競いながらモビルスーツを起動するために必要なポイントを集め、モビルスーツの力を発揮してそれぞれのチームで勝利を目指しつつ、『復讐のレクイエム』の世界観を楽しむことができる。Unreal Engine 5(アンリアル・エンジン5)を使用した『復讐のレクイエム』と同じアセットを使用し、Unreal Editor for Fortnite(UEFN)を用いたゲーム体験を生み出す新たなチャレンジ。3億人を超える全世界のフォートナイトのプレイヤーが無料で遊ぶことができる。