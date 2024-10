日本人メンバーも所属！1年7カ月ぶりのカムバックを控えたBilllie、新ALのティーザーポスター公開

Billlieがカムバックを確定した。

【写真】Billlieが見せた麗しい魅力

Billlieは10月2日、公式SNSを通じて5thミニアルバム『appendix:Of All We Have Lost』のティーザーポスターを公開した。

ポスターには7人のメンバーが古いソファーとラグの上に集まって座っており、目を引く。「keep it B'rave and Wild」「Back to the Basics」など、多様な文が落書きするように書かれたビンテージなムードが、カムバックの期待感を高めた。

(写真=MYSTIC STORY)

ティーザーポスターとともに、新ミニアルバムのタイトル名である『appendix:Of All We Have Lost』が一緒に公開された。タイトルを直訳すると「付録:私たちが失ったもの」という意味となり、Billlieはデビューアルバムからミステリーなストーリーを各アルバムに盛り込んできたため、今回のアルバムではどんなストーリーが込められているのか、注目が集まっている。

そんなBilllieは新アルバムリリースに先立ち、来る10月11日13時、先行シングル『trampoline』を公開し、カムバックの雰囲気を盛り上げる予定だ。

なお、Billlieは10月16日18時、各種音源サイトを通じて5thミニアルバム『appendix:Of All We Have Lost』をリリースする。