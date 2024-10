【Wonder Festival2024上海】開催期間:10月2日~10月3日開催時間:8時30分~17時開催場所:上海新国際博覧中心

海外のフィギュアメーカー「Solarain」は、10月2日より開催しているイベント「Wonder Festival2024上海」にて、多数の美少女フィギュアを展示している。

今回イベント会場の同社ブースでは、「グリッドマン ユニバース」より「宝多六花/新条アカネ/南 夢芽 Dreamy Divas Ver.」のデコマスや、アニメ「ライザのアトリエ ~常闇の女王と秘密の隠れ家~」より水着姿の「ライザリン・シュタウト」「クラウディア・バレンツ」「リラ・ディザイアス」のフィギュアのデコマスを展示しており、同社公式Xアカウントにて展示の様子を公開している。

またゲーム「ブルーアーカイブ」の「ミユ(水着)」の原型や、「シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK」より雪泉と飛鳥の水着姿のフィギュアを展示しているほか、パネル展示でも様々なアニメ作品のフィギュア化も告知している。

「グリッドマン ユニバース」

「ライザのアトリエ ~常闇の女王と秘密の隠れ家~」

「ブルーアーカイブ」

「シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK」

パネル展示

(C) 円谷プロ (C)2023 TRIGGER・雨宮哲/「劇場版グリッドマンユニバース」製作委員会

(C) コーエーテクモゲームス/「ライザのアトリエ」製作委員会

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Shanghai Yostar Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C) Marvelous Inc. (C)HONEY PARADE GAMES Inc.