Xdinary Heroes、5thミニアルバム「LIVE and FALL」収録曲の一部を公開

Xdinary Heroesが、ニューミニアルバムのインストゥルメンタルライブサンプラーを公開し、全曲の一部のサウンドを披露した。彼らは10月14日、5thミニアルバム「LIVE and FALL」とタイトル曲「Night before the end」をリリースし、カムバックする。彼らは1日午後、公式SNSを通じてアルバムのトラックリストを公開したことに続き、本日(2日)正午にニューミニアルバムの全曲の一部パートを試聴できるインストゥルメンタルライブサンプラーを掲載した。

映像は、6人のメンバーが集まって「XH_WORLD_75」「Night before the end」を披露するところから始まった。続いて彼らは、それぞれ「Save me」「少年漫画」「iNSTEAD!(Feat.YB ユン・ドヒョン)」「FEELING NICE」「XYMPHONY」「LOVE and FEAR」を直接演奏し、バンドの魅力を際立たせた。広い空き地から徐々に空間を狭め、視覚的没入感を高めたのはもちろん、音楽に集中して楽器を演奏し、喜悦を感じさせる。特に、タイトル曲「Night before the end」は、歌詞なしでもこみ上げる感情を表現し、「XH_WORLD_75」は、「2024 Xperiment Project」の一環であるデジタルシングルシリーズ「Open ♭eta」バージョン6.1から6.4に収録された「XH_winds_75」「XH_sand_75」「XH_waves_75」「XH_stone_75」を合わせた音源で、1つにまとまったフルバージョンへの期待を高めた。ミニアルバム「LIVE and FALL」は、6人のメンバー全員がタイトル曲「Night before the end」をはじめ、ニューアルバムの制作に積極的に参加して個性を表わしたアルバムだ。イ・ウミン(collapsedone)、ホン・ジサン、VERSACHOI、シム・ウンジ、イ・ヘソルなど、有数の作家たちが参加し、完成度を高めた。6月から9月まで披露した4つのデジタルシングルシリーズ「Open♭eta」のタイトル曲「少年漫画」「Save me」「LOVE and FEAR」「iNSTEAD!(Feat.YB ユン・ドヒョン)」もニューアルバムに収録され、新曲と共にXdinary Heroesの音楽パレットに多彩なカラーを加えた。“ミュージックヒーロー”としての存在感を拡大しているXdinary Heroesの5thミニアルバム「LIVE and FALL」は、10月14日の午後6時に正式発売される。Xdinary Heroesはカムバックに続き、11月15日〜17日、ソウル松坡(ソンパ)区オリンピック公園オリンピックホールにて単独コンサートを開催し、コンサートシリーズ「Closed ♭eta」より規模を2倍拡大した会場で、より多くの観客に会う。