ソニー「WH/WF-1000XM5」「LinkBuds S」がAuto Switch対応アップデート
WF-1000XM5
ソニーは、ワイヤレスヘッドフォン「WH-1000XM5」、完全ワイヤレスイヤフォン「WF-1000XM5」「LinkBuds S」を対象に、Auto Switch対応のアップデートを開始した。WF-1000XM5は、LE Audio優先接続でのGoogle Fast Pairにも対応する。10月より順次発売する「LinkBuds Open」「LinkBuds Fit」も同様のアップデート情報が公開されている。
Auto Switchは、10月11日に発売する「LinkBuds Speaker」と連動する機能で、対応のイヤフォンをケースにしまったり、ヘッドフォンの電源を切った際に、自動的にスピーカーでの再生に切り替わる。反対に、スピーカー再生時にイヤフォン/ヘッドフォンを取り出すと、スピーカー再生が中断されて、イヤフォン/ヘッドフォンで続きから再生される。詳細はLinkBuds Speakerの記事を参照のこと。
そのほか共通のアップデートは、Quick Access機能でEye Naviアプリに対応、新しいGoogleの「デバイスを探す」に対応(Classic Audio専用接続時のみ)した。
アップデート後のバージョンや各アップデート内容は以下の通り。
【WH-1000XM5】 アップデート後のバージョン：2.3.1 アップデート内容
Auto Switchに対応
Quick AccessがEye Naviアプリに対応
新しいGoogleの「デバイスを探す」に対応(Classic Audio専用接続時のみ)
本体ソフトウェアのセキュリティを強化
【WF-1000XM5】 アップデート後のバージョン：4.0.2 アップデート内容
Auto Switchに対応
Quick AccessがEye Naviアプリに対応
LE Audio優先接続でGoogle Fast Pairに対応
新しいGoogleの「デバイスを探す」に対応(Classic Audio専用接続時のみ)
【LinkBuds S】 アップデート後のバージョン：4.2.1 アップデート内容
Auto Switchに対応
Quick AccessがEye Naviアプリに対応
新しいGoogleの「デバイスを探す」に対応(Classic Audio専用接続時のみ)
【LinkBuds Fit/LinkBuds Open】 アップデート後のバージョン：1.2.0 アップデート内容
Auto Switchに対応
Auto Playに対応
Quick AccessがEye Naviアプリに対応
LE Audio優先接続でGoogle Fast Pairに対応
新しいGoogleの「デバイスを探す」に対応(Classic Audio専用接続時のみ)