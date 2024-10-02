明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
００：００ 米・ボウマンＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札
１０：３０ 豪・貿易収支
１６：５０ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５ 独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１８：００ ユーロ・卸売物価指数
２０：３０ 米・チャレンジャー人員削減数
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２２：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）
２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）非製造業景況指数
２３：００ 米・製造業新規受注
※中国，韓国市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：イーサポート<2493>，キユーピー<2809>，アヲハタ<2830>，クスリアオキ<3549>，ワールド<3612>，瑞光<6279>，放電精密<6469>，不二越<6474>，オンワード<8016>，ナルミヤ<9275>，北恵<9872>
出所：MINKABU PRESS
００：００ 米・ボウマンＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札
１０：３０ 豪・貿易収支
１６：５０ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５ 独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１８：００ ユーロ・卸売物価指数
２０：３０ 米・チャレンジャー人員削減数
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２２：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）
２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）非製造業景況指数
２３：００ 米・製造業新規受注
※中国，韓国市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：イーサポート<2493>，キユーピー<2809>，アヲハタ<2830>，クスリアオキ<3549>，ワールド<3612>，瑞光<6279>，放電精密<6469>，不二越<6474>，オンワード<8016>，ナルミヤ<9275>，北恵<9872>
出所：MINKABU PRESS