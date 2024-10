MAMAMOO ムンビョル、ワールドツアーの追加公演が決定…アジアに続き北米へ

MAMAMOOのムンビョルがワールドツアーの追加公演として初の北米公演を決定し、海外での存在感をアピールした。



彼女は本日(2日)0時、公式SNSに初のワールドツアー「Moon Byul 1st World Tour [MUSEUM : an epic of starlit]」(以下「MUSEUM」)の北米公演のポスターを掲載し、追加公演の開催を伝えた。



公開されたポスターの中で彼女は濃い煙が漂う中、洗練された衣装を着こなし、雄大な雰囲気を演出した。ミステリアスな雰囲気と愁いを帯びた表情は、彼女が繰り広げる公演への期待を膨らませた。



彼女は11月12日(以下、現地時間)のロサンゼルス公演を終えた後、デンバー、ダラス、カンザスシティ、シャーロット、シカゴ、モントリオール、ボストン、ジャージーシティ、フィラデルフィア、ワシントンD.C.、タンパなど北米12都市を訪れる。



「MUSEUM」はムンビョルがデビュー後初めて開催する単独ワールドツアーで、「an epic of starlit」という副題の通り、壮大かつ美しい星明かりに照らされるようなステージを披露する。アジアの8都市を経由して北米12都市でツアーを開催し、デビュー11年を振り返り代表曲含む様々なパフォーマンスを披露する予定で、注目を集めている。



ムンビョル初のワールドツアー「MUSEUM」の北米公演は11月12日、ロサンゼルスから始まる。