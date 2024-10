モスバーガーが、大人気TVアニメ『ONE PIECE(ワンピース)』と、さまざまなコラボレーションを期間限定で開催。

”麦わらの一味”がそろってモスチキンを頬張るオリジナルのキービジュアルを展開するほか、お子さん向けセットや低アレルゲンメニューのセット購入で「ワイワイトイ」がもらえるなど、幅広いコラボレーションが実施されます☆

モスバーガー TVアニメ『ONE PIECE(ワンピース)』コラボレーション

モスバーガーが、2023年につづきTVアニメ『ONE PIECE』とコラボレーションします!

海賊王を夢見る少年「モンキー・D・ルフィ」を主人公とする「ひとつなぎの大秘宝(ワンピース)」を巡る海洋冒険ロマン『ONE PIECE』

キャンペーンでは、10人のキャラクターがそろってモスチキンを頬張るオリジナルのキービジュアルが展開されます。

さらにお子さん向けセットや低アレルゲンメニューのセット購入でご提供するおもちゃ「ワイワイトイ」も登場。

そのほかもにもテレビCMなど、幅広いコラボレーションが実施されます☆

『ONE PIECE』コラボおもちゃ第1弾

提供期間:2024年10月9日(水)〜11月上旬 ※数量限定、なくなり次第終了

コラボおもちゃ対象メニュー:

モスワイワイセット 価格:520円(税込)〜640円(税込)セット内容:「ワイワイモスチーズバーガー」「ワイワイバーガー」「ワイワイチーズバーガー」「ワイワイナゲット」のいずれか1つ+「フレンチフライポテトS」+「コールドドリンクS」または「くだものと野菜」のいずれか+「おもちゃ」※セットドリンク対象のコールドドリンクや、プラス50円でモスシェイクSもお選べます低アレルゲンメニュー ドリンクとおもちゃ付きセット 価格:580円(税込)

対象店舗:全国のモスバーガー店舗(一部店舗除く)

全部で6種類が登場する予定の『ONE PIECE』コラボおもちゃ。

今回は第1弾として3種類が提供されます。

『ONE PIECE』コラボおもちゃの第1弾は、”麦わらの一味”10人が集合したデザインのパッチンブレス、

小さめサイズで持ち運びも便利なスプーン&フォークセット、

「モンキー・D・ルフィ」の立体を組み立てられるペーパークラフトの3種類です。

対象のお子さん向けのモスワイワイセットや低アレルゲンメニューのセットの購入で、お好きなおもちゃを1つ選ぶことができます。

※選べるおもちゃは店舗の在庫状況によって異なります

※コラボおもちゃ単品での販売は実施されません

※おもちゃ以外のグッズも用意されています

クリスマス企画

クリスマス企画として、定番人気の「モスチキン」が5本セットになった「モスチキンチケット」を販売。

特製醤油だれに漬け込んだ鶏むね肉をカリカリの衣で包んだモスオリジナルのフライドチキンで、1992年から販売している人気メニュー「モスチキン」

米粉入りの衣を使用しているため、テイクアウトしてもサクサクとした食感を楽しめます。

モスチキンを詰めた「モスチキンパック」は、おうちでのクリスマスや家族でのお食事などにおすすめのパックです。

さらにクリスマスにぴったりな、冷凍の「香る醤油のローストチキン〜鹿児島県産若鶏〜」も期間限定で発発売されます。

モスチキンチケット

価格:1,500円(税込)

販売期間:2024年10月9日(水)〜 ※数量限定、なくなり次第終了

引換期間:2024年10月9日(水)〜 2025年2月28日(金)

引換内容:モスチキンパック(5本入り)※冷凍モスチキン(5本入り)も可

購入特典:「モスチキンチケット」1枚につき『100円クーポン』を1枚進呈

※数量限定、なくなり次第終了

「モスチキンパック(5本入り)」と引き換えることができる「モスチキンチケット」を販売。

引き換え期間は、2024年10月9日から2025年2月28日となっており、クリスマスに限らず秋冬に家族や仲間で集まる時にいつでも利用できます。

購入店舗以外でも引き換えが可能なので、ギフトとしてもご利用可能。

購入特典として「モスチキンチケット」を購入された方に『100円クーポン』がチケット1枚につき1枚進呈されます。

※モスチキンチケットは数量限定、なくなり次第終了します。お持ち帰り専用で、ネット注文や宅配では使用できません

※100円クーポンは「モスチキンパック(5本入り)」を予約された方にも進呈。数量限定、なくなり次第終了となります

クリスマス ネット特別予約注文

受付期間:2024年11月13日(水)〜 12月19日(木)

受取期間:2024年12月21日(土)〜 12月25日(水)

対象メニュー:モスチキンパック(5本入り)、冷凍モスチキン(5本入り)、香る醤油のローストチキン〜鹿児島県産若鶏〜

早期割引:2024年12月18日(水)までは100円割引で販売

※ネット決済可能なモスカードの「モスネット注文会員」が対象になります

購入特典 :『特別予約注文限定100円電子クーポン』を進呈

※対象メニュー1個の注文につき1枚が、決済後に進呈されます

※100円電子クーポンの提供は会員限定となります(ゲスト注文の方は対象外です)

※2024年12月26日(木)〜 2025年2月28日(金)の期間、全国のモスバーガー店舗(一部店舗除く)で利用できます

クリスマスのモスチキンなどのご予約を、ネット特別予約注文で実施。

12月21日から25日分のモスチキンを予約でき、さらに12月8日までに注文すると、早割として100円お得に購入できます。

※ネット特別予約注文にモスチキンチケットは使用できません

※モスチキン(単品)の予約もできますが、割引や特典については対象外となります

「香る醤油のローストチキン〜鹿児島県産若鶏〜」を期間限定で販売

価格:650円(税込)

販売期間 : 2024年10月9日(水)〜 2025年1月 ※なくなり次第終了

販売店舗 : モスバーガー店舗

※販売状況についてはご利用店舗にお問い合わせください。

オンライン販売 :「モス公式オンラインショップ〜Life with MOS〜」

※商品価格以外に宅配料がかかります

冷凍の「香る醤油のローストチキン〜鹿児島県産若鶏〜」も期間限定で発売。

数種類の醤油を合わせ、旨みと香りを引き立て、そこに味噌を加えてコクをプラスしたモスならではのローストチキンです。

国産のレモンで味のキレとスッキリ感を出し、さらに山椒やジンジャーパウダーを加えて味の厚みと風味をアップしています。

※テイクアウト限定

TVアニメ『ONE PIECE』とコラボレーションおもちゃやキービジュアルの展示など、様々な企画が盛りだくさん。

モスバーガーにて2024年10月9日より開催される、TVアニメ『ONE PIECE(ワンピース)』コラボレーションの紹介でした☆

©尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション

