¼ê±ÛÍ´Ìé¡Ö¥¤¥Ã¥Æ£Ñ¡×£´Ç¯¤Ö¤êÉüµ¢Êó¹ð¡ÖÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦³Ð¸ç¤ÇÆÈÎ©¤·¤¿¤±¤É¡¢¼ä¤·¤µ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×
¸µNEWS¤Î²Î¼ê¡¢¼ê±ÛÍ´Ìé¡Ê36¡Ë¤¬2Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥ÆQ¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å7»þ58Ê¬¡Ë¤Ø¤ÎÉüµ¢¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
Àè·î29ÆüÊüÁ÷²ó¤ÎÍ½¹ð±ÇÁü¤Ë¼ê±Û¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¼ê±Û¤Ï¡Ö4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥¤¥Ã¥ÆQ¤Î¥í¥±¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡²¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Î±¦¤âº¸¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿19ºÐ¤Î¼ê±ÛÍ´Ìé¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿ÈÖÁÈ¡£À¼¤«¤±¤ÆÄº¤¯»þ¤Î99%¤Ï¡Ø¥¤¥Ã¥ÆQ¸«¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤ì¤¯¤é¤¤Â¸ºß¤ÎÂç¤¤ÊÈÖÁÈ¡£½Ð±é¼Ô¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡£»ëÄ°¼Ô¤ÎÊýÁ´¤Æ¤ÎÊý¡£Á´¤Æ¤Ë´Ø¤ï¤ëÊý¤¬Âç¹¥¤¡£Âç¹¥¤¤ÊÈÖÁÈ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦³Ð¸ç¤ÇÆÈÎ©¤·¤¿¤±¤É¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤º¤Ã¤È¼ä¤·¤µ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÆâÌÌ¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î1ÅÙ¤Ç¤â»Å»ö¤·¤¿Êý¤½¤ì¤¾¤ì¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤êËÜÅö¤Ë²¹¤«¤¯¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¼¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤½¤·¤ÆÇ°´ê¤À¤Ã¤¿º£²ó¤Î¥í¥±¡£¤È¤Ë¤«¤¯¹¬¤»¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤«¤é±þ±ç¥³¥á¥ó¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡¡10¡¿13¤Î19:58¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥ÆQ¡ª¡Ù¤¼¤Ò¤ß¤Æ¤Í¢ö¡×¤È¹ðÃÎ¤·¤¿¡£
¼ê±Û¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¤ÎÊüÁ÷½é´ü¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¡£³¤³°¥í¥±¤Ç¡¢¥µ¥á¤Î¤¤¤ë³¤°è¤Î¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤ê¡¢º×¤ê¤ËËÜµ¤¥â¡¼¥É¤ÇÂÇ¤Á¹þ¤à¤Ê¤É¤·¤ÆÃæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢°Û¹ñ¤Ç¥Á¥ã¥éÃË¥¥ã¥é¤òÉõ°õ¤·¤ÆÀ¸³è¤¹¤ë¡Ö¼ê±ÛÍ´Ìé¡¡¥Î¡¼¥Á¥ã¥éÀ¸³è¡×¤Ê¤É¿Íµ¤´ë²è¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£20Ç¯¤Ë¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¡Ê¸½SMILE¡ÝUP¡¥¡Ë¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¤¡¢ÈÖÁÈ¤â»ö¼Â¾å¡¢¹ßÈÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£