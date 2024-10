洋酒を使った珍しい琥珀糖も！魔法の琥珀糖『スイーツ博覧会』

魔法の琥珀糖は、2024年10月9日(水)〜10月15日(火)に琥珀糖専門店「魔法の琥珀糖」をそごう千葉店 6階催事場イベント『スイーツ博覧会』にて期間限定出店します。

魔法の琥珀糖は、2024年10月9日(水)〜10月15日(火)に琥珀糖専門店「魔法の琥珀糖」をそごう千葉店 6階催事場イベント『スイーツ博覧会』にて期間限定出店。

期間限定ショップでは普段手に取ることができないレア商品・ギフト品などを多数取り揃え、最終日まで商品を楽しめます。

期間限定のソルティレモン味や、こだわりの洋酒を使った珍しい琥珀糖も用意しました。

いつもは予約必須のギフトセットも、店頭に並びます。

自分へのご褒美やちょっとしたおもたせ、大切な方へのギフトなどにおすすめです。

◆琥珀糖とは

美しい鉱物のような見た目から「食べられる宝石」とも呼ばれています。

硬そうな外見とは裏腹に「外側はシャリっと、中はプルプル」と、新食感に驚かれる方も多い和菓子です。

ひっくり返したり湿度調節したりと面倒を見ながら、約一週間ほど結晶化を促して程よい食感になるよう仕上がっています。

テーブルも心も華やぐ魔法の詰まったお菓子です。

◆魔法の琥珀糖の特徴

同店の一番の特徴として、一部商品を除き包丁や型を使わず、一つひとつ手で成型しています。

断面がランダムになることで、宝石や鉱物に近い美しい見た目と、シャリっとした程よい食感に仕上げるためのこだわりです。

また、着色はすべて食品由来の天然色素を使用し、合成着色料・香料などは不使用。

できるだけシンプルな材料で、毎日食べても良い安心感あるお菓子を心がけています。

◆なかなか行けない激レア店舗

千葉県松戸市にある実店舗は水曜日と土曜日の日中のみの営業で、駅からも遠くなかなか立ち寄ることができない激レア店舗とお客様から意見をいただいておりました。

しかし営業時間や販売場所を変えることは、小さな店舗では難しい…。

通販での販売もありますが、受注生産のため発送まで20日程度のお時間が掛かってしまいます。

キラキラで見るだけでも幸せの魔法にかかってしまう琥珀糖を多くの方にお届けできないものかと思慮しておりました。

今回、そごう千葉店様にて毎日オープンしている、かつ多くの商品を実際に手に取ってもらえる催事イベントに参加し、POPUPさせていただきます。

◆商品ラインナップ

●宝石缶 青・白

宝石がちりばめられた即完売の大人気ビジュー缶パッケージ

中身はプレーンフレーバー90g入り

●ギフトセットM、L

シャーレのような容器に入った琥珀糖が鉱物標本を思わせる、特別なギフト

●期間限定フレーバー ソルティレモン

夏限定のレモンピール入りフレーバー

レモンの爽やかさに引き立て役の塩をほんのり。

琥珀糖の甘さにマッチする逸品です

●プレーン

様々な色合いの宝石が詰まったように見える、一番人気の商品

気軽なプレゼントにもピッタリの品に仕上がっています

●ミント

ほんのりミントが香るすっきりとしたお味です

ミントグリーンの色合いが清涼感を感じさせる、ミント好きの方におすすめの逸品です

●珈琲

いつでもシャリっと珈琲ゼリーの感覚で味わえる琥珀糖

リピーター様には「コーヒー味が美味しくてはまりました!」という声も多数。

●大人のオレンジピール

国産無農薬のオレンジピールをたっぷり使ったリッチな琥珀糖

柑橘の香る爽やかな風味で、特に女性に人気の商品

●ラム(洋酒使用)

ラムレーズンのような風味でお酒シリーズの中では、大人女性に人気の味

お菓子と相性が良いので、ティータイムにもピッタリ

●ウイスキー(洋酒使用)

お酒好きな方や、男性にも人気

ほんのり香るウイスキーフレーバーに固定ファンが多い商品です

テレビや雑誌などに多数紹介されている、同店の影のボス

●アマレット(洋酒使用)お酒シリーズで人気No.1

アンズの種を使ったリキュールのフレーバーです

杏仁豆腐のような風味

【魔法の琥珀糖 期間限定出店概要】

・所在地 :そごう千葉店 6階=催事場 「スイーツ博覧会内」

・オープン日:2024年10月9日〜10月15日

・営業時間 :10:00〜20:00(15日のみ17:00閉場予定)

【魔法の琥珀糖 プロフィール】

「魔法の琥珀糖」は琥珀糖専門店として、通販から始まりました。

鉱物に似た見た目と、食べた瞬間の新食感、程よい甘さで人気を博し、現在は通販で1か月以上待ちの状態に。

2021年5月には千葉県松戸市に店舗をオープンしました。

市外からも多くのお客様が訪れ、催事販売でも売り切れ続出となっています。

