GoogleがマレーシアのIT企業・Dagang NeXchange Berhadと複数年にわたるパートナーシップを結ぶのに続いて、クラウドサービスやAIサービスの需要に応えるデータセンターをマレーシアに建設することがわかりました。Googleの投資額は20億ドル(約2870億円)で、2万6500人分の雇用が生み出され、2030年までに32億ドル(約4600億円)規模の経済効果が期待されています。

Google Breaks Ground on US$2 Billion Malaysia Data Center and Cloud Region, Announces Support for New Sustainability and Skilling Initiatives: https://t.co/ekAEDpYX6O pic.twitter.com/RVDxOhgYzy— Google Malaysia (@GoogleMsia) October 1, 2024

Blog Rasmi Google Malaysia: Google Breaks Ground on US$2 Billion Malaysia Data Center and Cloud Region, Announces Support for New Sustainability and Skilling Initiativeshttps://malaysia.googleblog.com/2024/10/google-breaks-ground-on-us2-billion.htmlSPEECH TEXT BY YAP PRIME MINISTER: GOOGLE'S MANTAP MALAYSIA BERSAMA AIhttps://www.pmo.gov.my/2024/10/speech-text-by-yap-prime-minister-googles-mantap-malaysia-bersama-ai/Malaysia plans national cloud policy, AI regulations | Reutershttps://www.reuters.com/technology/google-says-its-investments-will-add-3-bln-malaysias-gdp-by-2030-create-26500-2024-10-01/現地時間2024年10月1日に開催されたイベント「Mantap Malaysia Bersama AI」で、Googleにとってマレーシア初となるデータセンターとクラウドリージョンの着工が発表されました。データセンターは首都クアラルンプールに隣接するセランゴール州のエルミナ・ビジネス・パーク内に20億ドルかけて建設されます。データセンター展開についてGoogleは「GoogleクラウドのAIイノベーションとデジタル製品への需要が拡大し続ける中、この新しいインフラはニーズに応えるだけでなく、地元企業や地域社会にとって計り知れない可能性を解き放つことになる」と述べています。データセンターにより、地元では2万6500人の雇用が創出されるほか、2030年までに32億ドル以上の経済効果が見込まれています。AlphabetとGoogleの社長兼CIO(最高投資責任者)であるルース・ポラット氏は「我々はマレーシア政府とともに、マレーシアの個人や企業がイノベーションを起こし、成長し、デジタル時代の可能性を十分に活用できるよう支援していきます。その活動において、Googleはマレーシアの地域社会の水源の健全性と生態系を改善し、再生可能エネルギー源の地元での普及を促進して、天然資源に対する管理者責任を継続して果たしていきます」と述べました。ポラット氏の発言にあるように、Googleはデータセンター計画と並行して、セランゴール州にあるタマンアマン湖の再生プロジェクトも発表しています。再生計画は、水質と生物多様性の改善に焦点を当てたもので、Googleは地域社会とともに、公園の環境とレクリエーションの価値を高めるために持続可能な廃棄物管理を推進していくとのこと。なお、Googleは過去5年にわたってマレーシアの人々がテクノロジーから恩恵を受けられるよう、35万5000人以上を対象にした教育プログラムにも取り組んでいます。この教育プログラムによって2030年にマレーシアにもたらされる経済効果は190億ドル(約2兆7400億ドル)に上ると試算されています。今後Googleは、セランゴール州で最大6万1000人の生徒たちに指導するために必要なデジタルスキルを260人の教師に習得させるプログラムを実施し、AIに対応できる人材を育成してマレーシアでの包括的なデジタル経済の創造を支援していくとのことです。