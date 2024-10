従業員の人としての魅力を評価！ベーカリーピカソ「心得大賞」授賞式

ベーカリーピカソが、人としての魅力を評価基準として定めた「心得評価制度」の選考基準が最も高かったキャストを表彰する「心得大賞」授賞式を実施しました。

授賞式の実施は今回が初めてで、ベーカリーピカソ6店舗の中から1チームと5名のキャストが選出されました。

ベーカリーピカソ「心得大賞」授賞式

■心得評価制度について

アートブレッドでは2023年4月より、働きがいのある職場づくり・人としての魅力のある人材の育成を目指し、『心得評価制度』を導入しました。

この心得評価制度は、経営陣が定めた従来の評価基準ではなく、アートブレッドで働くキャスト(従業員※以降キャストと表現)一人ひとりが意見を出し合い、キャストの個性・人となりを尊重した「人としての魅力」を評価基準として定めました。

評価基準として定めた「心得」とは、アートブレッドで働くキャストとしての行動指針です。

全18項目あり、意識次第で誰でも実現できそうな内容で構成されています。

■心得評価制度の項目一例

【思いやり】困っている人に気づき、手助けや声かけができる

【元気な挨拶と笑顔の交流】大きな声で明るく元気に気持ちの良い挨拶をし、返している

【素直】自分のミスや失敗は、すぐに謝罪の言葉を伝えている

この評価基準は、職務上の立場は関係なく、全キャスト229名が店舗ごとポジションごとに32組のグループに分かれ、毎月一回点数をつけ合いお互いを評価する360度評価です。

評価結果は、自己評価点と部署内の平均点を見比べられる形で確認することができます。

普段一緒に働いているメンバー同士で毎月評価し合うことで、下記の4つの目標の実現を目指します。

(1) 他者から見た自分を知ることができ、自分では気づかなかった強みや弱みを発見できる。

(2) 部署内での平均値を知ることで、自分の位置を把握でき、改善の動機になる。

(3) 自身の行動が数値化されることによって成長が実感できる。

(4) 定期的に意識し、振り返ることができる。

心得の点数が向上することで、『人としての魅力』を磨くことに繋がり、『より働きやすい職場づくり』に発展することを期待しています。

心得グループ賞_配送チーム_代表者Iさん

心得個人賞_名鉄名古屋駅店_Aさん

心得個人賞_烏森本店_Gさん

心得個人賞_烏森本店_Hさん

■心得大賞について

2024年度から新たに、社内選考基準を設け、基準の高いキャストを表彰する社内表彰制度『心得大賞』を開始し、今回2024年度前期表彰式を執り行ないました。

心得の数値や普段の働く姿、笑顔などを選考基準に各店舗から店長の推薦により、1チームと5名が選出されました。

受賞者には賞金が贈られ、『心得大賞』受賞者の称号として、名札に星マークがつけられます。

心得の高いキャストを表彰することは、会社のロールモデルとしてどのような行動・働く姿が評価されるのかを社内に発信することになるため、これをきっかけにより良い人材の創出を期待しています。

今回受賞された方は、素敵な笑顔と豊かな個性の魅力あふれるキャストばかりで、社内の原動力・お手本として活躍することを願っています。

受賞者からは、「評価していただきとても嬉しいです!いつも一緒に働いてくださる愉快なみんなのおかげです。

ありがとうあります!」、「初めての取り組みで、このような賞をいただき、大変嬉しく思います。

仕事に対する自信につながりました。」とコメントが寄せられました。

心得個人賞_μPLAT大曽根店_Aさん

心得個人賞_ASTY鶴舞店_Kさん

心得個人賞_μPLAT大曽根店_Aさん_2

心得個人賞_ASTY鶴舞店_Kさん_2

心得大賞_賞状

■心得大賞2024前期受賞者

【心得グループ賞】

ベーカリーピカソ烏森本店 配送チーム 7名

【心得個人賞】

ベーカリーピカソ烏森本店 2名

ベーカリーピカソASTY鶴舞店 1名

ベーカリーピカソμPLAT大曽根店 1名

ベーカリーピカソミニ名鉄名古屋駅店 1名

■心得大賞2024前期受賞者インタビュー

心得大賞2024前期受賞者に対してインタビューを実施しました。

その一部を紹介します。

・心得評価制度が始まり、チームメンバー間でお互いを評価し合うことで、なにか変化はありましたか?

「相手のことを考える時間ができ、相手の良いところをたくさん発見することができました。

それを見習い自分の成長にも繋げることができるようになったと思います。」

「以前より同日シフトに入った方、また後日仕事を引き継ぐ上での報・連・相に気を付けるようになったと思います。

チーム内でグループ LINE はありますが、LINE で連絡するだけでは済まさず、重要なことはメモや直接電話をするといった今の若い世代の方からするとアナログな方法を併せて使いながらコミュニケーションを取るように気を付けています。」

・心得評価制度によって、自分の仕事、考え方にどのような影響がありましたか?

「仕事をする上で大切なポイントを認識したことにより、まずは“自分から“という気持ちを大切に、「挨拶」「声かけ」を積極的に行うようになりました。」

「自分たちの任された仕事を確実にこなすことを第一に、また自分に関係のない仕事に対しても全てが関わっている人、部署があるということを念頭に想像力を働かせて仕事をし、人と関わるようにしています。」

・仕事をする上で大切にしていることを教えてください!

「一番大切にしているのはお客様、キャストの方々です。

どちらの信頼関係も、仕事をする上で最も大切だと思うので、今後も皆さんが気持ちよくお買い物、お仕事が出来るよう大切にしていきたいと思います。」

「常に笑顔でいることを心がけ、お客様にもスタッフにもコミュニケーションをとることを大切にしています。」

■店舗概要

店舗名 :ベーカリーピカソ 烏森本店

所在地 :愛知県名古屋市中村区烏森町8-1211

定休日 :火曜日(祝日の場合は営業・翌日休み)

営業時間:7:00〜19:00

TEL :052-486-6888

烏森本店の店舗イメージ

店舗名 :ベーカリーピカソ 名古屋栄三越店

所在地 :愛知県名古屋市中区栄3-5-1 名古屋栄三越B1F

定休日・営業時間:館に準ずる

TEL :052-252-1356

名古屋栄三越店の店舗イメージ

店舗名 :ベーカリーピカソ ASTY鶴舞店

所在地 :愛知県名古屋市中区千代田5-23-24 JR鶴舞駅 ASTY鶴舞

定休日 :年中無休

営業時間:7:00〜20:00

TEL :052-238-0155

ASTY鶴舞店の店舗イメージ

店舗名 :ベーカリーピカソ μPLAT大曽根店

所在地 :愛知県名古屋市東区矢田南5-2-6 名鉄大曽根駅 μPLAT大曽根

定休日 :年中無休

営業時間:7:00〜21:00

TEL :052-938-6330

μPLAT大曽根店の店舗イメージ

店舗名 :ベーカリーピカソミニ 名鉄名古屋駅店

所在地 :愛知県名古屋市中村区名駅1-2-1 名鉄名古屋駅中央改札すぐ

定休日 :年中無休

営業時間:10:00〜20:00

TEL :080-5277-0758

名鉄名古屋駅店の店舗イメージ

店舗名 :ベーカリーピカソ 豊明店

所在地 :愛知県豊明市沓掛町新道3−3 豊明・東郷グリーンセンター

定休日 :水曜日

営業時間:9:00〜18:00

TEL :0562-38-6622

豊明店の店舗イメージ

牛肉ゴロゴロカレーパン_カレーパングランプリ(R)8年連続金賞受賞

