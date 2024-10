ロイ・キム、ニューシングル「If You Ask Me What Love Is」のビジュアルポスターを公開

歌手のロイ・キムが、新曲のポスターを公開し、カムバックへの期待を高めた。彼は10月1日、公式SNSを通じて16日にリリースされるニューシングル「If You Ask Me What Love Is」のビジュアルポスター2種類を公開した。公開されたポスターの中のロイ・キムは、窓から入ってくる日差しの下、清楚で温かいビジュアルで目を引いた。リラックスしたムードの中、一層深まった雰囲気を醸し出し、音楽ファンをときめかせた。

さらに、一本の映画のポスターを連想させる感性的なデザインも際立つ。温かなトーンのイメージの上に「If You Ask Me What Love Is」という曲のタイトルと、歌詞の一部が洗練されたデザインで記載され、愛する瞬間が人生で映画のような瞬間であることを暗示しているようで、ロイ・キムが新曲で伝えるメッセージに対する期待を高める。「If You Ask Me What Love Is」は、本当の愛を夢見る人達に響きを与えるロイ・キム流の感性バラードで、ロイ・キムが作詞および作曲に参加し、慣れてきた時の愛を表現した。一層深く、しっかりとしたボーカルで帰ってきた彼は、この秋にふさわしい温かな感性で、季節に深みをもたらしてくれると思われる。ロイ・キムだけが伝えることのできる静かな共感と、ロマンチックな勇気で満たされる新曲「If You Ask Me What Love Is」に、関心が集まっている。ニューシングル「If You Ask Me What Love Is」は16日の午後6時、各音楽配信サイトを通じてリリースされる。