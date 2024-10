よしもとタレント×社長対談動画で求人広告動画を制作！OAナイン『CEOオンライン』

OAナインは、よしもとタレントを起用した動画配信サービス『CEOオンライン』の提供をしています。

2024年10月に、求人・採用にお困りの方向けの個別オンライン説明会を実施します。

OAナイン『CEOオンライン』

求人・採用にお困りではないですか?

CEOオンラインは、よしもとタレントを起用した動画配信サービスです!

中小企業の経営者様と、よしもと芸人の対談動画を公式YouTubeチャンネル及び公式Webサイトで配信します。

完成動画は自社サイトへのご掲載等、2次利用可能。

出演タレントは、企業イメージ・経営者様の好み・動画制作の目的等によって選べます。

面接希望者が増加した実績多数あり。

詳細はオンライン個別説明会にて紹介します。

■『CEOオンライン』について

日本全国の社長やリーダーと、個性豊かな6,000名超のよしもとタレントが、それぞれの視点から語り合う、これからの時代を生き抜く「ヒント」を探るコラボレーションメディアです。

日本全国の経営者との楽しくてまじめな対談動画を配信していきます。

『CEOオンライン』公式サイト: https://ceo-online.jp/

■個別オンライン説明会について

本説明会はこんな方へおすすめです。

・人事担当をしている

・人材不足に困っている

・良い人材を採用するTIPSが知りたい

参加費:無料

日程 :・2024年10月4日(金) 15:00〜17:00

・2024年10月7日(月) 13:00〜17:00

・2024年10月9日(水) 13:00〜15:00

・2024年10月15日(火)13:00〜17:00

・2024年10月18日(金)15:00〜17:00

・2024年10月21日(月)13:00〜17:00

・2024年10月24日(木)15:00〜17:00

・2024年10月28日(月)13:00〜17:00

