東京経営サポーターは、「中小企業省力化投資補助金」について、省力化製品の販売店向けに申請支援の割引キャンペーンを開始しました。

東京経営サポーター「中小企業省力化投資補助金」

東京経営サポーターは、「中小企業省力化投資補助金」について、省力化製品の販売店向けに申請支援の割引キャンペーンを開始。

〇支援内容

・販売事業者の登録支援

・補助金の交付申請支援

〇キャンペーン内容

省力化投資補助金の申請を希望する販売店を対象に、早期申込割引キャンペーンを実施中【10社限定】

【省力化投資補助金の概要】

中小企業の人手不足解消に効果のある「省力化製品」(本事業のカタログに登録された汎用製品のことを指します)を導入するための補助金です。

ロボットやIoT等の製品の導入を支援することにより、簡易で即効性がある中小企業の省力化投資を促進し、売上拡大や生産性向上を図るとともに賃上げにつなげることを目的としています。

本事業の対象となるためには、導入する製品があらかじめ補助対象としてカタログに登録されている必要があります。

また、その購入先となる販売店についてもあらかじめ製品を取り扱う事業者としてカタログに登録されている必要があります。

中小企業等はカタログから導入する製品を選択し、販売事業者と共同で交付申請を行います。

・補助上限額

従業員数5人以下 :200万円(300万円)

従業員数6〜20人以下:500万円(750万円)

従業員数21人以上 :1,000万円(1,500万円)

※()は大幅な賃上げを行う場合

・補助率 2分の1以下

支援内容・料金体系

https://www.tokyo-kst.jp/service73.html

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 申請支援割引キャンペーン!東京経営サポーター「中小企業省力化投資補助金」 appeared first on Dtimes.