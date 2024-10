製造業のマーケティングに役立つ！松井製作所「ものづくり企業向けBtoBマーケティング Webinar Week2024」

松井製作所が主催する、企業合同オンラインセミナー「ものづくり企業向けBtoBマーケティング Webinar Week2024」を2024年10月17日(木)に開催します。

松井製作所「ものづくり企業向けBtoBマーケティング Webinar Week2024」

開催期間 : 2024年10月17日(木)13:30〜

実施形態 : Zoom・Teamsなどを使用したウェビナー

※PC・スマートフォンいずれでも視聴可能

※「招待コード」は、イベントページに記載があります。

視聴登録時にはイベントページ記載の

招待コードを使用ください。

申込方法 : 下記ページより申込みできます

イベントサイト: https://webinarweek.net/ww/202410BTOBM/PR

事業主体 : 株式会社松井製作所(Andon Webinar Week事業部)

協賛 : グリーン・モールディング・ソリューション協会

運営委託先 : 株式会社まなれぼ

「よい製品・高い技術があれば売れる」と、製品や技術の開発にのみ注力することの多かった製造業においても、近年は「どのようにして売るか」に課題意識を持ち、担当者の配置や、システム導入などを進めるケースが急速に拡大しています。

限られたリソースのなかで、いかに効率よく見込み客に出会い、顧客を育成するか、販路開拓に悩むマーケティング担当のため、メディア活用、マーケティング自動化などをテーマに6社のコンテンツを配信します。

■登壇企業と講演テーマ

株式会社松井製作所

新商品の営業うまくいってますか?

100倍効率の良い「見込み客の発掘」から「1対1の商談」へ:同社の実例とともに

(販売を伸ばしたい方限定!冷やかしはご遠慮ください)

カイロスマーケティング株式会社

企業の成長を加速する!営業とマーケティングの『自動化』のポイント

金森産業株式会社

プラスチック業界・化学品業界へリーチできるメディア『PlaBase』・『Chematels』

アイティメディア株式会社

マーケティング施策を検討中の製造業向け オンラインメディアのかしこい活用法

株式会社ワールドリンク

【2024最新】競合に勝つWEBマーケティングの極意(※初心者向け)

WITHPROJECTS株式会社

新時代!会社サイトが営業リストを「24時間」自動作成!?

米国では当たり前のインテントセールスとは?

※登壇順

※講演テーマは2024年9月30日時点の情報です

