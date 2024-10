BANDAI SPIRITS プライズ事業部のバンプレストブランドから、「ニャンちゅう!宇宙!放送チュー!」(毎週金曜日夕方よりNHK Eテレで放送中)のアミューズメント専用景品が登場します。

バンプレスト「ニャンちゅう!宇宙!放送チュー!」 めちゃもふぐっとぬいぐるみ

・商品名 :「ニャンちゅう!宇宙!放送チュー!」 めちゃもふぐっとぬいぐるみ

・投入時期 :2025年2月登場予定

・種類 :全1種

・商品サイズ:約31cm

・商品名 :「ニャンちゅう!宇宙!放送チュー!」 カラフルぬいぐるみマスコット

・投入時期 :2025年3月登場予定

・種類 :全5種

・商品サイズ:約8cm

<共通事項>

・販売ルート : アミューズメント専用景品

全国のアミューズメント施設

※お取り扱いのない店舗もあります

・バンプレストナビ: https://bsp-prize.jp/title/IP00006699/

・発売元 : 株式会社BANDAI SPIRITS

BANDAI SPIRITS プライズ事業部のバンプレストブランドから、「ニャンちゅう!宇宙!放送チュー!」(毎週金曜日夕方よりNHK Eテレで放送中)のアミューズメント専用景品が登場。

2025年2月より「ニャンちゅう!宇宙!放送チュー!」 めちゃもふぐっとぬいぐるみを、3月より「ニャンちゅう!宇宙!放送チュー!」 カラフルぬいぐるみマスコットを全国のアミューズメント施設へ向けて順次投入予定です。

(発売元:株式会社BANDAI SPIRITS)

■商品特長

親子3世代にわたり人気を誇る「ニャンちゅう」がクレーンゲーム景品に登場です。

「ニャンちゅう!宇宙!放送チュー!」 めちゃもふぐっとぬいぐるみは約31cmの大きいサイズで、もふっとした手触りの良いぬいぐるみです。

「ニャンちゅう」らいしいニンマリ笑った表情は、見ているだけで笑顔になれそうです。

また、お座りポーズをしているので傍に置いておきやすく一緒に過ごしているような存在感を与えてくれます。

さらに、カラフルな「ニャンちゅう」を楽しめる「ニャンちゅう!宇宙!放送チュー!」 カラフルぬいぐるみマスコットは、カバンなどに付けることができるサイズ約8cmのぬいぐるみです。

カラーはお馴染みのブルーのほか、レッド、イエロー、グリーン、ピンクの全5色をラインアップ。

好きな色の「ニャンちゅう」で推し色もアピールできます。

『めちゃもふぐっとぬいぐるみ』と『カラフルぬいぐるみマスコット』の「ニャンちゅう」を並べて飾ったり、「ニャンちゅう!宇宙!放送チュー!」をイメージして撮影をしたり、SNSに投稿などをしたりする“#ぬい撮り”も楽しめます。

(C)NED・じゃぴぽ・81PRO

※掲載内容は予告なく変更になる場合があります。

※画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

※お取り扱いのない店舗、登場時期の異なる店舗もあります。

※商品はなくなり次第終了となります。

※登場時期は予告なく変更になる場合があります。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 約31cmのもふもふぬいぐるみ!バンプレスト「ニャンちゅう!宇宙!放送チュー!」 めちゃもふぐっとぬいぐるみ appeared first on Dtimes.