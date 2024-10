JR東日本とオリエンタルランドは、2024年6月6日に東京ディズニーシーに新たにオープンした「ファンタジースプリングス」をテーマにした特別車両「Magical Journey Shinkansen」を、10月10日(木)より、期間限定で運行します。

JR東日本 特別車両「Magical Journey Shinkansen」

◆車両:E5系(1編成10両)

◆運行区間:東北・北海道新幹線(東京~新函館北斗間)※主に「はやぶさ」「はやて」「やまびこ」「なすの」として運行予定。

◆運行開始日:2024年10月10日(木)

はやぶさ2号仙台駅発6時35分東京駅着8時07分(予定)

◆運行期間:2024年10月10日(木)~2025年6月上旬頃まで運行予定

「Magical Journey Shinkansen」の運転計画につきましては、下記専用Webサイトにてご確認ください。

URL:https://www.jreast.co.jp/mjshinkansen/

※運転計画は変更となる場合がありますのであらかじめご了承ください。

E5系でのフルラッピング新幹線は初めての運行となります。

今回の「MagicalJourneyShinkansen」は、「ファンタジースプリングス」を構成する3つのディズニー映画『アナと雪の女王』

『塔の上のラプンツェル』

『ピーター・パン』の象徴的な場所と映画に登場するキャラクターが描かれ、魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界を表現した特別な車両です。

車内においても、カーテンや車内メロディなどで「ファンタジースプリングス」の雰囲気を感じることができます。

JR東日本 特別車両「Magical Journey Shinkansen」は、2024年10月10日より運行開始です。

©Disney

※画像は全てイメージです

