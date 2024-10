SDGsを考える音楽イベント！アトレ松戸「楽器をつくってみんなで松戸音楽隊―身の回りにあるモノで楽しもう！」

アトレ松戸は、松戸市と連携し、一般社団法人音あそびラボと「楽器をつくってみんなで松戸音楽隊―身の回りにあるモノで楽しもう!―」を開催します。

アトレ松戸は、松戸市と連携し、一般社団法人音あそびラボと「楽器をつくってみんなで松戸音楽隊―身の回りにあるモノで楽しもう!―」を開催。

アトレ松戸が松戸駅西口駅前広場でイベントを開催するのは今回が初となります。

青空のもと、みんなで環境問題や音楽に触れることができるイベントです。

日程:10月14日(月・祝) ※荒天時10月27日(日)順延

場所:松戸駅西口駅前広場ペデストリアンデッキ

アトレ松戸は、お客様と地域の皆様に新しい価値を提供すべく、「地域一番店」を目指しています。

同イベントは、「音楽のまち松戸」の推進や、松戸市が「SDGs未来都市」に選定されたことの認知度向上を目的としています。

さらに、駅前という好立地を生かしてアトレでの思い出が子供たちの原体験となること、駅を利用する人々の体験価値向上を実現します。

■実施コンテンツ(1)

楽器制作ワークショップ&コンサート(予約制)

楽器制作ワークショップ

講師のレクチャーを受けながら本格的な楽器を作ることができるワークショップです。

アトレ松戸館内のショップで使用した缶や段ボールを活用して作ります。

ワークショップのあとは、完成した楽器を使ってコンサートを開催します。

時間 :(1)10:30〜11:30(缶のギターを作ろう!)

(2)13:00〜14:00(段ボールカホンを作ろう!)

(3)14:30〜15:30(ラップ芯のレインスティックを作ろう!)

予約方法:アトレ公式LINEより先着順で申し込み可能 ※定員に達し次第終了

参加費 :無料

定員 :各回10名

対象 :小学生以下のお子様(保護者同伴)

■実施コンテンツ(2)

楽器の自由工作コーナー(予約不要)

自由工作

ペットボトルや牛乳パックなどの材料を選び、自由に楽器を作ることができるワークショップです。

完成した楽器でコンサートにも参加することができます。

時間 :10:30〜15:00

参加費:無料

対象 :どなたでも参加できます。

■実施コンテンツ(3)

つくった楽器でコンサートを開催しよう!(予約不要)

コンサートイメージ

各ワークショップで作った楽器でコンサートを開催します。

ワークショップに参加されていないお客様でも自由に参加することが可能です。

時間 :(1)11:00〜 (2)13:30〜 (3)15:00〜

参加費:無料

対象 :どなたでも参加できます。

■実施コンテンツ(4)

楽器体験コーナー(予約不要)

日用品など身近なもので作った不思議な楽器や普段なかなか見ることのできない珍しい楽器を体験できるコーナーです。

時間 :10:30〜15:00

参加費:無料

対象 :どなたでも参加できます。

■「アトレ松戸」施設概要

施設名 :アトレ松戸

所在地 :千葉県松戸市松戸1181

営業時間:10:00〜21:00

※一部営業時間が異なる店舗があります。

各ショップの営業時間はアトレ松戸HPを確認してください。

構造 :鉄骨造、鉄筋コンクリート造

階数 :地上8階

延床面積:約16,821m2

店舗面積:約6,125.28m2(2024年10月2日現在)

店舗数 :93ショップ(2024年10月2日現在)

