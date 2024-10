通信商材に特化！グローカルネット『GlocalShop』

グローカルネットは公式通販サイト『GlocalShop』をオープンしました。

同社がこれまで培ってきた通信事業でのノウハウを活かし、通信商材の取り扱いに特化した通販サイト『GlocalShop(グローカルショップ)』をオープンしました。

最大の特徴は通信商材を1つのサイトの中で比較検討できることです。

“いつものスマホで身軽な旅を”を掲げ、現在はeSIM、SIMカードを中心にラインナップしています。

◆取り扱い商品

<eSIM>

・世界周遊 96ヵ国 5GB/30日間 6,480円(不課税)

・韓国 無制限/3日間 1,680円(不課税)

・日本 3GB/5日間 1,363円(不課税) 他

<SIMカード>

・アジア28ヵ国周遊 6GB/10日間 2,180円(不課税)

・アメリカ・ハワイ 5GB/10日間 1,850円(不課税)

・トルコ 1GB/日(3日間) デイパス 2,040円(不課税) 他

◆Shop概要

送料 :無料

商品発送 :3営業日以内

支払い方法:クレジットカード

(Master/Visa/JCB/アメリカンエキスプレス/ダイナース)

サポート :平日9:00〜17:00(定休日、同社休業日を除く)

定休日 :土日祝

