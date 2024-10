牛乳石鹸の「赤箱」グッズを買えるECストアが限定オープン。人気リップがセットの牛さんポーチはマストバイ

そろそろ保湿を意識したコスメやバスアイテムが、気になる季節ですよね。今回は、 牛乳石鹸 が手がける「カウブランド 赤箱」モチーフのグッズを販売する、期間限定オンラインショップをご紹介。⾚箱と同じ保湿成分が入ったスキンケアアイテムから、⾚箱パッケージ風デザインのポーチまで、全19商品が展開されます。専用サイトは10月1日(火)よりオープンしていますが、販売は10月4日(金)よりスタート。人気アイテムは即完売してしまうこともあるため、事前に会員登録して販売開始に備えておくのがおすすめですよ。

牛さんグッズが揃う「⾚箱 AWA-YA ONLINE SHOP」がオープン赤い箱に牛さんのイラストパッケージでお馴染みの「カウブランド ⾚箱」。オンラインショップ「⾚箱 AWA-YA ONLINE SHOP」では、「カウブランド ⾚箱」のオリジナル雑貨や、⾚箱特有のローズ調の香りを楽しめるアイテムなどがラインナップ。「⾚箱 AWA-YA ONLINE SHOP」は、10月4日(金)〜12月1日(日)の期間で購入が可能です。「⾚箱 AWA-YA ONLINE SHOP」の人気アイテムをチェック2023年に人気NO.1だった「カウブランド赤箱 ビュ−ティミルク」(税込1320円)は、伸びが良くて使いやすい、ポンプタイプの全身スキンケアミルク。⾚箱の香りに包まれながら、乾燥したお肌をやさしくしっかり保湿ケアしてみてはいかが?⾚箱に使われている保湿成分を配合した「カウブランド赤箱 リップクリ−ム」(税込880円)も、昨年一時完売するほどの人気っぷりだったそうですよ。かわいい牛さんのパッケージデザインは、ポーチに入れておくだけでテンションUP!みんなの声から誕生した「カウブランド赤箱 ポーチセット」が新登場ユーザーの声から生まれた、「カウブランド赤箱 ポーチセット」(税込3300円)も要チェックアイテムです。刺繍ロゴが施された長方形型のポーチには、人気アイテムのリップクリームや、⾚箱の香りの紙石けんがセットに。レトロかわいいポーチは、今季の注目アイテムになる予感がしますよね。「カウブランド赤箱× niko and ...」のコラボグッズも見逃せないスタイルエディトリアルブランド「niko and ...(ニコアンド)」とコラボレーションした、オリジナル商品も新たに仲間入り。「カウブランド赤箱× niko and ... ブランケットインクッション」(税込5500円)は、牛乳石鹸の赤箱や青箱パッケージとコラボオリジナルキャラクターがデザインされた、ブランケットinクッションですよ。クッションの中にふんわりした触り心地のブランケットが収納されたアイテムは、これからのシーズンに大活躍してくれそう。この他に、サイドがメッシュ素材になった「カウブランド赤箱× niko and ... スパバッグ」(税込2420円)や、タオル素材の「カウブランド赤箱× niko and ... サウナハット」(税込2640円)など、サウナや温泉、ジムなどへのお出かけにぴったりなグッズも数量限定で登場します。ノベルティのオリジナル刺繍ワッペンステッカーも欲しい!「⾚箱 AWA-YA ONLINE SHOP」で税込5000円以上ショッピングすると、ここでしか手に入らない限定ノベルティがもらえちゃう。牛をモチーフにした刺繍ワッペンステッカーは、シャツやバッグにアイロンで付けたり、スマホケースに貼り付けたりすることが可能ですよ。先着2000人限定のため、気になる方は早めにオンラインショップを覗いてみてくださいね。「赤箱 AWA-YA ONLINE SHOP」https://cow-soap-online.jp参照元:牛乳石鹸共進社株式会社 プレスリリース