韓国発の9人組ガールズグループ「TWICE」日本公式TikTokが2024年9月30日、メンバー・モモさんが「オン眉」前髪姿で新アルバムのジャケット写真撮影を行っている動画を公開した。

新アルバム「HAUTE COUTURE」に向けて

公開されたのは、TWICEの日本人メンバー・ミナさん、サナさん、モモさんからなる3人組ユニット「MISAMO(ミサモ)」が11月6日にリリースする2ndミニアルバム「HAUTE COUTURE」の制作風景だ。

投稿文では「Jacket Shooting Behind Video -MOMO-」と説明された。

撮影中のモモさんは、長い黒髪を三つ編みツインテールに結び、前髪は眉上で切りそろえている。フリルの多い水色のミニ丈ワンピースにブーツといった服装で、ブランコらしきセットを使って片足を上げるなどポーズを取っている。

投稿のコメント欄には、「可愛すぎるわー!!!!!」「ももりんのオン眉可愛すぎ」「オン眉見た時叫びました」「ぱっつんでも美人」「スタイル良すぎるよぉ!」といった声が寄せられている。

