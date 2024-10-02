S-FIRE、「着せ恋」の｢喜多川海夢｣、「乾紗寿叶」、「乾心寿」スケールフィギュア原型を公開
【Wonder Festival2024上海】
開催日時：10月2日～10月3日
開催時間：8時30分～17時
開催場所：上海新国際博覧中心
(C)Shinichi Fukuda/SQUARE ENIX,Kisekoi Committee
開催日時：10月2日～10月3日
開催時間：8時30分～17時
開催場所：上海新国際博覧中心
セガのフィギュアブランド「S-FIRE」は、10月2日より開催されているイベント「WonderFestival2024上海」にてTVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」のフィギュア原型を公開した。
TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」より｢喜多川海夢｣、「乾紗寿叶」、「乾心寿」のスケールフィギュア原型が公開された。フリルのついた可愛らしいメイド服風の衣装となっており、それぞれ手でハートマークを作った個性的なポージングとなっている。
□S-FIREの公式X
(C)Shinichi Fukuda/SQUARE ENIX,Kisekoi Committee
※掲載の写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。