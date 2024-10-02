【Wonder Festival2024上海】開催日時：10月2日～10月3日開催時間：8時30分～17時開催場所：上海新国際博覧中心

セガのフィギュアブランド「S-FIRE」は、10月2日より開催されているイベント「WonderFestival2024上海」にてTVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」のフィギュア原型を公開した。

TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」より｢喜多川海夢｣、「乾紗寿叶」、「乾心寿」のスケールフィギュア原型が公開された。フリルのついた可愛らしいメイド服風の衣装となっており、それぞれ手でハートマークを作った個性的なポージングとなっている。

□S-FIREの公式X

(C)Shinichi Fukuda/SQUARE ENIX,Kisekoi Committee

※掲載の写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。