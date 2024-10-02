¡ÖÆ´¤ì¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¡×Perfume¤¬ÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¤È´¶Æ°¤ÎÇ®¤¤¥Ï¥°¡¡15Ç¯±Û¤·¤Î¡Ö²þ¤á¤Æ¡×¤Ë¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡Ö¤ï¡Á¤¡Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Á¡×
¡¡²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥ÈPerfume¤Î¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¥Æ¥ì¥Ó¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ç®¤¯ÊúÍÊ¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£´¶Æ°¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤âÂç´î¤Ó¤À¡£
¡¡9·î29Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡Ö¤À¤ì¤«to¤Ê¤«¤¤¡×¤Ç¶¦±é¡£¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö·îÆü¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤âÂº·É¤ÈÆ´¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤ÈÌÚÂ¼¤ò¾Î¤¨¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎºÝ¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÌÚÂ¼¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«Ï¢Íí¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ä¤é¤«¤é¥«¥¨¥é¤µ¤ó¤ØÆ´¤ì¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¡¢¥«¥¨¥é¤µ¤ó¤â»ä¤é¤Ë¤É¤ó¤ÊÂÐ±þ¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤í¤¦¤Ê¤ÈÅö»þ¤ò²óÁÛ¡£²þ¤á¤ÆÏ¢ÍíÀè¸ò´¹¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡Ä¤ï¡Á¤¡Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Á¡×¤È´î¤Ó¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö4¿Í¤È¤â¤¤¤¤¾Ð´é¡×¡Ö15Ç¯±Û¤·¤ÇÏ¢Íí¤µ¤¸ò´¹¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡£¥«¥¨¥é¤µ¤ó¤Îµ¤¸¯¤¤¤¬¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¿À&Å·»Èpart2¡£Âç¹¥¤¤Ê£´¿Í¡£¤Ê¤ó¤«¥³¥é¥Ü¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£ÀäÂÐ¤ß¤ó¤Ê¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤È´¶Æ°¤ÎÅê¹Æ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£