【G-STAR2024】11月14日~17日 開催予定会場:韓国・釜山「BEXCO」

KRAFTONは、11月14日から17日まで韓国の釜山「BEXCO」で開催されるゲームイベント「G-STAR2024」に8年連続で出展する。

「G-STAR2024」のKRAFTONブースでは、昨年も出展した新作タイトル「inZOI」(インゾイ)をはじめ、初披露となるタイトル「Dinkum Mobile」(ディンカムモバイル)、「Project ARC」(プロジェクトアーク)を中心に展示や様々なイベントプログラムが実施される。なお、KRAFTONのCSRプログラム「BETTER GROUND」を通じて開発されたゲームも発表される予定。

「G-STAR2024」のKRAFTONブースは、BEXCO第1展示場BTC館に出展。展示タイトルやイベントプログラムの詳細については、後日追って発表される。

新作タイトル「inZOI」、「Dinkum Mobile」、「Project ARC」を発表

「inZOI」

本作は、リアルなグラフィックスと緻密なシミュレーションで没入感を高め、予期せぬ状況と様々な人生の物語を作っていくライフシミュレーションゲーム。今年2024年8月、ドイツの「Gamescom2024」では試遊を行なうために来場者が5時間以上も列を作る等、高い関心を集めたタイトルとなっている。

「Dinkum Mobile」

「Dinkum Mobile」は、オーストラリアのJames Bendon氏が1人で開発を行なったオープンワールドライフシミュレーションで、PCゲーム「Dinkum」のIPを基にモバイル版として開発中のタイトル。PC版の「Dinkum」は2022年の発売以来、100万本の累積販売量数を記録している。

「Project ARC」

「G-STAR2024」で初めて一般公開となる本作は、トップダウンビューの5:5 PvPシューティングゲーム。ユニークなキャラクターとテンポの速いリアルなシューティングアクションを通じて、新しい楽しさと戦術的なプレイ体験を楽しめる。

