SAY MY NAME 本田仁美からスンジュまで、1stミニアルバムのコンセプトフォト公開…集合カットも

メンバー全員がビジュアル担当のSAY MY NAMEが魅力をアピールした。ジェジュンが初めて制作し、披露するiNKODEエンターテインメント初の新人ガールズグループSAY MY NAMEは30日午後6時、公式SNSを通じて1stミニアルバム「SAY MY NAME」の個人コンセプトフォトを公開した。SAY MY NAMEはメイ、ソハ、ドヒに続き、カニー、スンジュ、ジュンフィ、本田仁美の個人コンセプトフォトを公開し、デビューを待っているファンをさらにときめかせた。

続いて10月1日午後6時には、1stミニアルバムの集合コンセプトフォトを公開。集合コンセプトフォトは、ビンテージな雰囲気の場所を背景に撮影され、1stミニアルバムを通じて彼女たちがどのようなコンセプトの音楽を披露するのか、関心を高めた。長いテーブルの前に座っているメンバーたちは、かわいい魅力のメイと本田仁美をはじめ、明るい笑顔のスンジュ、堂々とした眼差しのドヒとカニー、そしてクールな雰囲気のソハとジュンフィまで、それぞれ異なる表情でカメラを見つめ、より一層多彩な魅力をアピールした。1stミニアルバムのコンセプトフォトを公開し、デビューアルバムに関する情報が次々とベールを脱いでいる中、これから彼女たちが披露する様々な予告コンテンツとデビューへの関心が高まっている。SAY MY NAMEは10月16日に正式デビューする。