ケアネットは、2024年9月19日(木)に看護師向け動画学習サイト「CareNeTVナース」(ケアネッティービーナース)をスタートしました。

ケアネット「CareNeTVナース」

ケアネットは、2024年9月19日(木)に看護師向け動画学習サイト「CareNeTVナース」(ケアネッティービーナース)をスタート。

ケアネットは、23万人を超える医師会員を有する医療・医学情報サイト『CareNet.com』(ケアネット・ドットコム)、臨床医学動画チャンネル『CareNeTV』(ケアネッティービー)を通じて、医師をはじめとする医療者向けに日常診療に役立つさまざまな医療情報、医学教育コンテンツを提供しています。

「CareNeTVナース」は、こうした医師向けコンテンツで培った実績を基に、看護師向けに特化し、ワンランク上の学びの場を提供するものです。

第一線で活躍する看護師や「CareNeTV」で活躍する医師による日々の看護業務に役立つ動画講義を配信していきます。

心電図の読み方や抗菌薬投与時の注意点といった臨床知識から、緩和ケアやフットケアなどの看護スキルまで看護師が学びたいことを幅広くカバーします。

価格は、1番組 550円(税込)/30日間視聴権、1シリーズ 1,650円(税込)/90日間視聴権となっており、シリーズ購入すると講義スライドの閲覧も可能です。

サービスを拡充中で、2024年中をめどに見放題形式の定額制プランを、2025年春にセミナー講義の販売を開始する予定です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 看護業務に役立つ動画講義!ケアネット「CareNeTVナース」 appeared first on Dtimes.