音楽之友社は、2024年10月1日に新メディア「レコード芸術ONLINE」をオープンしました。

音楽之友社「レコード芸術ONLINE」

音楽之友社は、2024年10月1日に新メディア「レコード芸術ONLINE」をオープン。

■『レコード芸術ONLINE』の主なコンテンツ■

※内容は2024年9月時点の予定であり、今後変更の可能性もあります。

♪新譜月評 (有料記事)

クラシック音楽の録音・録画された演奏を対象とした批評です。

CD・レコード/ストリーミング、国内盤/海外盤について、総勢約30名の評論家が批評します。

推薦盤のタイトルリストは、「今月のレコ芸推薦盤」として無料公開します。

新譜月評 クラシック音楽のアルバムを毎月約100タイトル批評します

♪新譜一覧表 (有料記事)

「新譜月評」で取り上げたタイトルのデータを蓄積し、アーカイブ化します。

新譜一覧表(クラシック・データ資料館) 検索対象データは、2024年9月現在、15万5454件!

♪連載 (有料記事)

WEB媒体として求められる“時代への即応”を意識した新連載です。

♪レコ芸アーカイブ (有料記事)

月刊誌『レコード芸術』が蓄積した潤沢なアーカイブから、発掘、再掲載していきます。

レコ芸アーカイブ 旧『レコード芸術』誌から、厳選した記事をデジタル復刻してお届けします(有料会員向けコンテンツです)

♪『レコ芸』執筆陣による「講座」の実施 (有料イベント)

人気執筆陣による、対面/オンライン開催の講座です。

講座の内容は記事として公開します。

※初年度はクラウドファンディングのリターンとして開催します。

♪最新盤レビュー (無料記事)

新譜発売日に合わせて掲載する、評論家による速報レビューです。

♪インタビュー (無料記事)

注目のアーティストへのインタビュー取材を行ないます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 評論家による速報レビュー!音楽之友社「レコード芸術ONLINE」 appeared first on Dtimes.