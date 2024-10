ディズニーの物語をモチーフとした、ブライダルジュエリーを展開する「セント・ピュール」

セント・ピュールから、ブランド誕生20周年を記念した、ディズニーアニメーション映画『シンデレラ』のブライダルコレクション2025が登場!

すべてのリングの内側に”夢を実現させる力”を持つと言われる“ブルートパーズ”を留めたマリッジリングペア・エンゲージリングなどが発売されます☆

セント・ピュール ディズニー『シンデレラ』ブライダルコレクション 2025

発売日:2024年10月1日(火)

コレクション詳細:

限定モデル:マリッジリングペア・エンゲージリング1本×2セット販売期間:2024年10月1日〜2025年9月30日までの1年間限定本数:マリッジリングペア・エンゲージリング合わせて777〈ペア/本〉定番モデル:マリッジリングペア・エンゲージリング1本/鍛造マリッジリングペア×2セット/プロポーズサポートエンゲージリング1本

販売場所:ディズニー『シンデレラ』ブライダルコレクション全国取扱店

ディズニー『シンデレラ』ブライダルコレクション2025 特設ページ・全国の取扱店舗はこちら:https://www.saintepure.co.jp/bridal/cdl/

ブライダルジュエリーを中心に、様々な宝飾品をクリエイションしている「セント・ピュール」が、2024年でブランド誕生より20周年を迎えるディズニー『シンデレラ』ブライダルコレクション2025を発売。

今回発売されるリングすべての内側に“ブルートパーズ”を留めているのが特徴です。

ブルートパーズは”夢を実現させる力”を持つと言われ、様々な困難にも負けず前向きに明るい未来を夢見たディズニープリンセス「シンデレラ」を想わせるジュエリー。

”すべてのカップルに明るい未来と幸せが訪れる”という願いが込められたブライダルコレクションです。

「シンデレラ」ファンのみならず、シンプルなデザイン性は多くのカップルに選ばれてきた『シンデレラ』のブライダルコレクション。

今回20周年企画として、「プロポーズサポートリング」が新たに発売されます。

スペシャルな限定モデル、ゴージャスな定番モデル・カジュアルな鍛造モデルに加え、プロポーズサポートリングが仲間入りし、今まで以上にコンプリートしたブライダルコレクションです☆

新限定モデル【Magic to Happiness】 -幸せへの魔法-

仕様・価格:

・左(WDE-6656) Diamond 0.2ct〜 / Diamond Pt950 275,000円(税込)

・中央(WDL-6655) Diamond Pt950 154,000円(税込)

・右(WDM-6653) Pt950 143,000円(税込)

流れるフォルムとダイヤモンドが美しく輝く「【Magic to Happiness】 -幸せへの魔法-」

「フェアリー・ゴッド・マザー」が「シンデレラ」を変身させるときのキラキラと輝く魔法の軌道をイメージしたリングです。

新限定モデル【Wonderful Carriage】-素敵な馬車-

仕様・価格:

・上(WDE-6663) Diamond 0.2ct / Diamond Pt950 264,000円(税込)

・中央(WDL-6662) Diamond Pt950 132,000円(税込)

・下(WDM-6660) Pt950 143,000円(税込)

プリンセス感溢れるとっておきのデザインが使用された「【Wonderful Carriage】-素敵な馬車-」

かぼちゃの馬車ともこもこのシルエットがかわいいエンゲージリングと、「シンデレラ」の夢を運ぶマリッジリングが展開されます。

新発売:プロポーズサポートリング【Believe in Miracle】-奇跡を信じて-

仕様・価格:(WDE-6666) Diamond0.1ct/Diamond Pt950 198,000円(税込)

芯の強い「シンデレラ」の強い心の煌めきと美しさを1石のダイヤモンドとキラキラ型の透かし造形でシンプルに、力強く表現したエンゲージリング「【Believe in Miracle】-奇跡を信じて-」が新たに登場。

エンゲージリングでは珍しく、当日持ち帰ることができるのも嬉しいポイントです。

文字彫りやサイズ直しなどアフターサポートも充実しており、記念日やプロポーズの予定が間近という方にも安心して購入できます。

豪華な購入特典

『シンデレラ』ブライダルコレクションで人気の豪華な購入特典。

今回は、20周年記念としてマリッジリングケースが、結婚式の際にも使用できるリングピロー型のスペシャルケースへグレードアップされます。

定番人気のオルゴールジュエリーボックスやガラスの靴のほか、清潔感のあるカラーでまとめられたエンゲージケースもプレゼントされます。

限定刻印

『シンデレラ』ブライダルコレクションには、かわいい絵文字やメッセージをリング内側に文字彫り可能。

「シンデレラ」やガラスの靴、かぼちゃの馬車などを刻印することができます。

リングの内側に”夢を実現させる力”を持つと言われる“ブルートパーズ”を留めたマリッジリングペア・エンゲージリング。

2024年10月1日より販売されている、セント・ピュール ディズニー『シンデレラ』ブライダルコレクション 2025の紹介でした☆

© Disney

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post リングの内側にブルートパーズを留めた結婚・婚約指輪!セント・ピュール ディズニー『シンデレラ』ブライダルコレクション 2025 appeared first on Dtimes.