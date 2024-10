空気を含んで保温効果バツグン！cucan『ふわふわヘリンボンラグ』

「cucan(クーカン)」は、2024年秋冬の新作第3弾として、ふかふか肌触り+軽量メッシュ仕立てで、保温効果バツグンの“軽くて・暖かい”新感覚ラグマット『ふわふわヘリンボンラグ』を2024年10月20日(日)に発売します。

本製品は10月3日(木)から予約を開始、10月中旬に納品予定です。

cucan『ふわふわヘリンボンラグ』

「ふわふわヘリンボンシリーズ」

アイテム:キルティングラグ、ブランケット、枕パッド、クッション

素材 :ポリエステル100%

サイズ :90×130cm、130×180cm、180×180cm、180×240cm、160×160cm 円形

カラー :アイボリー、ウォームグレー、サンドベージュ

機能 :撥水加工、防ダニ加工、ピリング検査済、ホルムアルデヒド検査済

予約開始:10月3日(木)10:00〜

納期 :10月上旬入荷予定

発売日 :10月20日(日)

ふわふわヘリンボンラグだけでなく、同素材を使用したブランケットやクッションも用意。

お部屋全体をコーディネート出来ます。

《ふわふわヘリンボンラグ:全3色5サイズ》

パーソナルサイズ(90×130cm)

ファミリーサイズ(130×180cm、180×180cm、180×240cm)

デザインサイズ(160×160cm 円形)

【こだわりの3層構造でふんわり柔らか贅沢仕上げ】

表面は上質な針抜きフランネルジャガードを使用し、ふかふかとした肌触りで、暖かみのあるラグに。

中材は程よい厚みの柔らかウレタン。

裏面は通気性に優れたメッシュ生地に滑り止めを付着させた夏は湿気を逃し、冬は空気をたっぷり含んで暖かい熱を柔らかく保温する効果に優れたオールシーズン使えるデイリーラグです。

3層構造については、現在、特許庁へ意匠登録を出願中です。

【洗練されたワンランク上のデザイン】

ヘリンボン柄の織模様が、お部屋に温かみと奥行きを与え、上質な空間を演出します。

【欲しいが詰まった高品質な機能性】

撥水加工、防ダニ加工、滑り止め、洗濯機使用可能など、実用性も兼ね備えた高機能ラグです。

【日本の厳しい検査試験に合格した安全性の高いラグ】

ホルムアルデヒド検査、ピリング検査に合格しており、小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心して使用できます。

【どのようなお家の雰囲気にも合う全3色】

アイボリー、ウォームグレー、サンドベージュのニュアンスカラーがおしゃれな3色展開。

お部屋の雰囲気に合わせて選べます。

【同素材のクッション、毛布ケット、ピローパッドも同時発売】

ふっわふわの雲のような軽さの柔らか肌触りが特徴のジャガードフランネル素材のラグと同じ素材で作った、中材とセットになったクッション、サイズの選べる毛布ケット、ボタン調節のできるピローパッドも同時発売。

シリーズで欲しいファブリックを選べるようになっています。

【新発売キャンペーン】

ふわふわヘリンボンラグの発売を記念して、以下のキャンペーンを実施します。

・楽天店では予約期間中、楽天ポイント20倍プレゼント!

・本店ではcucan(クーカン)アンバサダー経由で税込み8,000円以上購入でオリジナル風呂敷プレゼント(数量限定)

◆本店

https://www.cucannetshop.jp/fs/cucan/fwhrr-90-130

◆楽天店

https://item.rakuten.co.jp/cucan/fwhrr-90-130

《ふわふわヘリンボンブランケット:全3色2サイズ》

シングルサイズ(140×190cm)、ひざ掛けサイズ(70×100cm)

◆本店

https://www.cucannetshop.jp/fs/cucan/fwhrb-70-100

◆楽天店

https://item.rakuten.co.jp/cucan/fwhrb-70-100

《ふわふわヘリンボン枕パッド:全3色1サイズ 45×65cm(シングル用)》

◆本店

https://www.cucannetshop.jp/fs/cucan/fwhrp-45-65

◆楽天店

https://item.rakuten.co.jp/cucan/fwhrp-45-65

《ふわふわヘリンボンクッション:全3色1サイズ(中材付き) 45×45cm》

◆本店

https://www.cucannetshop.jp/fs/cucan/fwhrc-45-45

◆楽天店

https://item.rakuten.co.jp/cucan/fwhrc-45-45

