五感を満たす特別体験！リーベルホテル大阪『5周年記念イベント』

「リーベルホテル大阪」は、2024年11月1日(金)から2025年1月31日(金)まで、ホテル開業5周年を記念し、5周年記念イベント『Go for LIBER! 感謝の気持ちを込めて、五感を満たす特別体験イベント』を開催します。

リーベルホテル大阪『Go for LIBER! 感謝の気持ちを込めて、五感を満たす特別体験イベント』

<ホテル開業5周年記念イベント詳細>

リーベルホテル大阪開業5周年記念 感謝の気持ちを込めて、五感を満たす特別体験イベント開催!

■『Go for LIBER! 感謝の気持ちを込めて、五感を満たす特別体験イベント』概要

2019年11月13日に開業し、開業後すぐコロナ禍に見舞われ休業を余儀なくされましたが、再び立ち上がり、2024年4月に新たな名称「リーベルホテル大阪」で再スタートし、まもなくホテル開業5周年を迎えます。

「日常から心身を解放し、非日常を満喫できるホテル」をモットーに、ロビーで開催するピアノ演奏やアニバーサリーケーキのサービスなど、五感を満たす様々な体験イベントを開催。

スミワタル スペシャルピアノライブ

■SPECIAL EVENT

開業日11月13日(水)は、ロビーとレストランでスペシャルイベントを開催します。

<スミワタル スペシャルライブ>

YouTube登録者数15万人超え、総再生回数8,000万回以上の実力派ピアニスト、スミワタル氏を迎えお届けする、アニソンやJ-POPを中心とした、多彩な楽曲があなたの心に響く一日限りの特別なステージ。

プロの技と感性が融合した“音が踊る”瞬間を、ぜひお見逃しなく。

【開催場所】1F ロビー

【開催時間】1回目 10:30〜/2回目 14:00〜 各約30分

【出演者】 ベース:中村 優太/サックス:さえ

アニバーサリーケーキイメージ

<アニバーサリーケーキの無料サービス>

ディナーブッフェをお召し上がりの方に、アニバーサリーケーキをプレゼント!

見た目もスペシャル感たっぷりのビッグなデコレーションケーキでお誕生日ムードを盛り上げます。

【開催場所】 3F Dining BRICKSIDE

【提供予定時間】19:00〜

※お食事をお召し上がりの方に限ります。

※先着順、なくなり次第終了です。

■ホテルオリジナルグッズをプレゼント

ご自宅でもリーベルの湯を楽しめる入浴剤など、感謝の気持ちを込めたホテルオリジナルグッズをプレゼント。

【配布期間】2024年11月13日(水)〜

【対象者】 宿泊者限定

※先着5,000名様、なくなり次第終了です。

■ホテルオリジナルグッズの販売

ホテルオリジナル ディフューザースティックの販売を開始します。

ロビーと同じクチナシの香りを再現し、ご自宅でもあの特別な安らぎを感じられます。

<Transport of Joy - 幸せを運ぶ香り>

【販売場所】 1F ホテルショップ

【販売開始日】2024年11月13日(水)

【料金】 3本入り 1,980円

開業5周年記念 オリジナルディフューザースティック付き宿泊プラン

https://asp.hotel-story.ne.jp/ver3d/plan.asp?p=A7JQS&c1=89320&c2=001

≪ララヴィスキンケアセット≫イメージ

■開業5周年記念 特別宿泊プランの販売

「ため息も、疲れた心も、明日へ向かう呼吸に変える」スキンケアブランド「ララヴィ」のスキンケアアイテムの現品がセットになった宿泊プランを販売。

新設されたエグゼクティブラウンジも利用いただける「ラグジュアリーフロア」でスペシャルなひとときを。

【開業5周年記念】室数限定◆ラグジュアリーフロアのお部屋に特別なアメニティ≪ララヴィスキンケアセット≫を用意◆朝食&天然温泉スパ付き

https://asp.hotel-story.ne.jp/ver3d/plan.asp?p=A7JXU&c1=89320&c2=001

イタリアンディナー&スイーツブッフェイメージ

イタリア人シェフ ニコラ マヌーリ

クリスマスアップグレードおすすめ料理

お正月アップグレードおすすめ料理

■SPECIAL MENU

5周年を彩る美食の饗宴!『イタリアンディナー&スイーツブッフェ』が期間限定で華麗に復活。

さらに、イタリアンディナーコースや特製ジェラートなど贅沢な味わいが勢ぞろい。

<開業5周年記念 イタリアンディナー&スイーツブッフェ>

ミラノ出身のイタリア人シェフ ニコラ マヌーリ特製のイタリア郷土料理や国産牛ローストビーフ、ホテルメイドのイタリアンスイーツなど艶やかなメニューがラインナップ。

【販売場所】3F Dining BRICKSIDE

【提供期間】2024年11月1日(金)〜2025年1月31日(金)

【料金】 食べ放題+ソフトドリンク飲み放題(制限時間120分制)

大人(中学生以上)7,000円/小学生3,500円/未就学児(4〜6歳)2,000円

※3歳以下無料

【予約URL】 https://www.tablecheck.com/shops/hotel-liber-dining/reserve?menu_lists[]=66f9f6694721dc1dfe6c9c78

※予約優先

※12月21日(土)〜25日(水)は、シェフ特製ローストチキンや、自家製シュトーレンなどクリスマス限定メニューが登場。

※12月31日(火)〜2025年1月3日(金)は、シェフ特製 蝦夷鮑のペペロンチーノや握り寿司のグレードアップなど限定メニューが登場。

(大人料金は、上記プラス1,000円)

イタリアンディナーコース

<開業5周年記念 イタリアンディナーコース>

イタリア人シェフ ニコラ マヌーリがイタリア北部から南部までの厳選したイタリア郷土料理を巡る贅沢なコースが楽しめます。

特におすすめの「国産サーロインの炭火焼き」は、高級ワイン アマローネの香り豊かなソースと5種の胡椒で仕上げた至高の一皿です。

【販売場所】1F Cafe & Bar LIBER

【販売期間】2024年11月1日(金)〜11月30日(土)

【料金】 12,000円

【予約URL】 https://www.tablecheck.com/shops/hotel-liber-cafebar/reserve?menu_items[]=66f9fb8b569bd3f2e0aa0b9b

<開業5周年記念 ジェラート「ブランデー・ベルベット ベリーソース」>

ホテルカラーである“シャンパンゴールド”をイメージし、大人が心ほどける瞬間を贅沢に表現した特別なジェラート。

リッチなブランデークリームとベリーソースが織りなすハーモニーを楽しめます。

【販売場所】PASTRY L(1F Cafe & Bar LIBER 内)

【販売期間】2024年11月1日(金)〜11月30日(土)

【料金】 シングル 750円〜 ※+200円のプレミアムテイストです。

【予約URL】 https://hotel-liber.jp/event/seasonal_gelato/

スイートルーム エレガント

■Instagramモニター宿泊キャンペーン

いいね&フォローで豪華賞品が抽選で当たるモニター宿泊キャンペーンを実施します。

ホテル最上級のスイートルームの無料宿泊券など、合計3組6名様に抽選でプレゼント!

【賞品】

■ラグジュアリーフロア スイートルームエレガント 無料宿泊券

■ラグジュアリーフロア グレイスツイン 無料宿泊券

■ラグジュアリーフロア モードツイン 無料宿泊券

※各1組2名様ご1室、1泊朝食付き

【応募期間】2024年10月1日(火)〜2024年10月15日(火)

応募URL: https://www.instagram.com/liber_hotel

※掲載写真はすべてイメージです。

※記載の料金はすべて消費税込みとなります。

※表示の内容および料金は、仕入れ状況により予告なく変更になることがあります。

※企画内容は、予告なく変更になる場合があります。

■店舗概要

店舗名 : リーベルホテル大阪 3F「Dining BRICKSIDE」

所在地 : 大阪府大阪市此花区桜島1-1-35

アクセス: JR「桜島駅」より徒歩約1分

営業時間: 17:00〜21:30(最終入店21:00)

