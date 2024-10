「爆音映画祭inユナイテッド・シネマ アクアシティお台場vol.15」が2024年10月26日~11月4日の期間中開催されることが決定した。『エイリアン ロムルス』や『トップガン マーヴェリック』『グレイテストショーマン』など人気作があ爆音で上映される。

今はなき吉祥寺バウスシアターを拠点に、ライヴ用の音響システムを使い大音響の中で映画を見・聴く試みとして2004年に生まれた「爆音上映」。その爆音によって視覚までもが変容して映画そのものも違って見え、大音響でなければ聴こえてこない幽かな音を聴くという大胆かつ繊細な上映は、その画期的な面白さが広がり2008年から「爆音映画祭」として始動した。ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場での開催はこれで15回目となる。

洋画作品としては、『エイリアン:ロムルス』『オペラ座の怪人 4Kデジタルリマスター』『シカゴ』が爆音映画祭初登場。『トップガン マーヴェリック』『グレイテスト・ショーマン』も上映される。

© 2024 20th Century Studios. All Rights Reserved. © 2004 The Scion Films Phantom Production Partnership TM & ©2003 by Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved. (C) 2022 Paramount Pictures Corporation. All rights reserved. (C)2019 Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC. All Rights Reserved.

「爆音映画祭inユナイテッド・シネマ アクアシティお台場vol.15」は2024年10月26日(土)~11月4日(月・祝) 10日間、ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場にて開催。詳細はにて。