4Kデジタルリマスターで復刻上映される映画『ラブ・アクチュアリー』より、全てが美しく蘇る4K場面写真と30秒予告、さらに名シーン再現のムビチケ特典情報が届けられた。

どこにでもある、だからこそ大切なたくさんの愛の物語。全世界で大ヒットを記録し、今なおクリスマス映画の定番として愛され続ける奇跡のラブストーリーが、日本公開20周年を記念して色鮮やかな4Kデジタルリマスターでこの冬戻ってくる。

場面写真は、20周年を記念して4Kデジタルリマスターで蘇った本作の映像の美しさが改めてわかるもの。演じる英国首相が秘書のナタリーに恋をする映画序盤のシーンから、リーアム・ニーソン演じる父親ダニエルが落ち込んでいる息子サムを気遣い悩みを聞くシーン、キーラ・ナイトレイのウェディングドレス姿が美しい華やかな結婚式のシーン、アラン・リックマンとエマ・トンプソンが演じる夫婦の幸せに見えるクリスマスパーティーのシーン、コリン・ファース演じる傷心の作家ジェイミーと言葉の通じないメイドとの穏やかな日々が垣間見えるシーン、そしてビル・ナイ演じるロックスタービリーのクリスマス感満載のライブシーンなど全13枚だ。

ムビチケカード券の特典は、マークの告白シーンを思い出すロマンチックな一品。親友と結婚したジュリエット(キーラ・ナイトレイ)に密かな恋心を抱くマーク(アンドリュー・リンカーン)が、「クリスマスだから聞き流してほしい」と聖歌「きよしこの夜」を流しながら自分の思いを伝える名シーンに出てくるパネルを再現したメッセージカードが付いたオリジナルクリスマスカード付きムビチケ券は、10月4日(金)から各上映劇場(※一部取り扱いがないところもあります)や通販にて発売開始。特典はなくなり次第終了となるので、お買い逃がしないように。

クリスマスを迎えるまでに起こる9つの愛の物語を描いた本作は、『アバウト・タイム~愛おしい時間について~』の監督リチャード・カーティスが脚本・監督を手がけ、イギリス映画界が誇る豪華キャストが集結。ヒュー・グラントが恋する英国首相を、リーアム・ニーソンが息子を応援する愛すべき父親を、コリン・ファースが言葉の通じない相手に恋する小説家を、アラン・リックマンとエマ・トンプソンが長年連れ添った夫婦を、キーラ・ナイトレイが新婚の妻を演じる他、ビル・ナイ、ローラ・リニー、マーティン・フリーマン、ローワン・アトキンソンら個性派俳優たちが出演。ビートルズ、ベイ・シティ・ローラーズ、マルーン5、マライア・キャリー、ノラ・ジョーンズらの不朽の名曲が物語を彩り、クレイグ・アームストロングのオーケストラ音楽が気分を最高に盛り上げる。

この冬一番の幸せな時間『ラブ・アクチュアリー 4Kデジタルリマスター』は2024年12月6日(金)より新宿ピカデリー、Bunkamuraル・シネマ 渋谷宮下、ヒューマントラストシネマ有楽町、グランドシネマサンシャイン 池袋 他にて全国公開。