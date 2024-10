現在94歳のクリント・イーストウッド監督にとって、引退作になると言われている法廷映画『Juror No. 2(原題)』の米予告編が初公開となった。道徳観のジレンマにさいなまされる主人公の苦悩が、手に取るように感じられる映像となっている。主演はニコラス・ホルト。

『Juror No. 2』の主人公は、ある殺人事件で陪審員の一人を務めることになった家族思いのジャスティン・ケンプ。裁判が進むにつれてジャスティンは、その事件の犯人は自分ではないかと疑いを抱き始める……。

From legendary filmmaker Clint Eastwood, comes Juror #2. Only in Theaters November 1. Get tickets now.