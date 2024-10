" />

価格:1,210円(税込)

まるでクリスマスツリーのような見た目も楽しいクリスマス限定ドリンク。

シナモンで香りづけした赤ぶどうの微炭酸ジュースに、オレンジとスターアニスを合わせて香りをたのしむオリジナルジュースです。

価格:1,320円(税込)

ミッキー型のリンゴがかわいい、フルーティーで優しい甘さの紅茶。

ハーベストブレンドティーにカラフルフルーツのマリネが合わせてあります。

クリスマス限定デザインチョコレート缶やクリスマスパッケージのパンケーキが登場

カフェに併設されたギフトショップにて、クリスマス限定グッズを販売。

毎年人気のクリスマス限定デザインチョコレート缶や、素材や品質にこだわって選んだパンケーキミックスが、クリスマス限定パッケージで登場します。

ギフト用として、季節に合わせた限定デザインのラッピングが用意されるのも嬉しいポイントです。

価格:各918円(税込)※入荷日が遅れる場合があります

プチギフトにもぴったりな、数量限定のクリスマスデザインチョコレート缶2種を販売。

2024年はオーナメントをモチーフにしたデザインで、食べた後に小物入れとしても活躍してくれます。

価格:1,296円(税込)

内容:500g

店内メニューでも人気のオートミール入りパンケーキを自宅で楽しめる、パンケーキミックスがクリスマス限定パッケージで登場。

オートミールをブレンドしただけでなく、アルミフリーのベーキングパウダーが使用されています。

お子さんのおやつにも嬉しい安心素材を使った、家でもカフェの味を楽しむことができる一品です。

クリスマス限定デザインキャラクター個室の予約がスタート

ミッキーマウスデザイン個室AB

Xmas装飾期間:

・渋谷ヒカリエ店 2024年11月6日(水)〜12月25日(水)

・横浜赤レンガ倉庫店 2024年11月7日(木)〜12月25日(水)

個室名・価格:

・ミッキーマウスデザイン個室AB 6,000円(横浜赤レンガ倉庫店)

・ミニーマウスデザイン個室 4,200円(渋谷ヒカリエ店)

・ドナルドダックデザイン個室 2,800円(渋谷ヒカリエ店)

・デイジーダックデザイン個室 2,800円(渋谷ヒカリエ店)

・グーフィーデザインエリア 5,000円(渋谷ヒカリエ店)

各店ごとにキャラクターの世界観で食事を楽しめる個室が用意されている「Disney HARVEST MARKET」

内装は、通常それぞれのキャラクターらしさを存分に楽しんでいただける仕様となっていますが、2024年のクリスマス期間限定で、ディスプレイがクリスマス仕様にパワーアップします!

カーテンで区切って4名、6名の小人数利用も可能な、最大10人で利用できる「ミッキーマウス」デザイン個室のほか、

ミニーマウスデザイン個室

フェミニンなピンクを基調にした「ミニーマウス」デザイン個室、

ドナルドダックデザイン個室

マリンカラーを上品に取り入れた「ドナルドダック」デザイン個室、

グーフィーデザインエリア

「グーフィー」デザインエリアが登場。

クリスマスらしいオーナメント装飾や、テーブルを彩るキャラクターをイメージしたフラワーアレンジメントなど、今だけの個室でゆったりと、クリスマスの雰囲気が楽しめます。

※個室の内容は各店の予約サイトから参照ください

※各部屋、個室利用料がかかります

Disney HARVEST MARKETのシンボル、ミッキーマウスをイメージした巨大スタチューもクリスマス仕様に

店内では高さ約2.7メートルの巨大な「ミッキーマウス」をイメージしたスタチューがクリスマス仕様に!

大きなツリーの横には、キャラクターをイメージしたプレゼントの数々が。

お食事の合間に、記念撮影も楽しめるスポットです。

クリスマス限定のディズニーキャラクターをデザインした個室や限定メニューが登場。

Disney HARVEST MARKET By CAFECOMPANYの「クリスマス限定メニュー・グッズ」は2024年11月6日より販売開始です☆

