Snow ManÅÏÊÕæÆÂÀ¡ÊÅÏÊÕ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àshota_watanabe_sn_official¤è¤ê¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¡¡Snow Man¤ÎÅÏÊÕæÆÂÀ¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¹âµé¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡Ö¥¹¥ï¥í¥Õ¥¹¥­¡¼¡×¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£

¡¡¡ÖÈþÍÆÈÖÄ¹¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÅÏÊÕ¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¡ÖSwarovski¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È½ñ¤­¹þ¤ß¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê¥À¥Ö¥ë¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ë¤Þ¤Ð¤æ¤¤¼ó¾þ¤ê¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖSWAROVSKI¤ÎÈþ¤·¤µ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤°¤é¤¤Èþ¤·¤¤¤·¤ç¤Ã¤Ô¡¼¡£¤Þ¤Ö¤·¤¹¤®¤ë¡¼¡×¡Ö¤Þ¤¿¤Ò¤È¤ÄÈþ¤Ø¤Î·®¾Ï¤¬Áý¤¨¤¿¤Í¡×¡ÖæÆÂÀ¤¯¤ó¤¬¹¹¤Ëµ±¤¤¤Æ¸«¤¨¤ë¤Í¡×¡Ö¥Ä¥ë¥Ä¥ëÈþÈ©¤ËÊõÀÐ¤Î»÷¹ç¤¦´Á¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£


 