IVE ウォニョン、オードリー・ヘプバーンに変身！可愛すぎるオン眉に釘付け

IVEのウォニョンが、オードリー・ヘプバーンのようなビジュアルを披露した。ウォニョンは10月1日、自身のInstagramを通じて、グローバルアンバサダーとして活動している「MIU MIU」のアイテムを着用した数枚の写真を公開した。写真の中の彼女は、フラワーパターンのワンピースを着て、革の手袋まで着用し、多様なポーズをとっている。ピンク色のメイクとアップヘアのウォニョンは、エレガントで古風な雰囲気を醸し出した。

今回も、人形のようなビジュアルを誇ったウォニョン。この投稿を見たネットユーザーたちは「(写真を)見てすぐにオードリー・ヘプバーンが思い浮かんだ」「とても綺麗だ」「完全にお姫様」「本当に美しい」などの反応を見せた。ウォニョンが所属するIVEは先月、東京ドームにて「IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE - ENCORE' IN TOKYO DOME」を開催した。