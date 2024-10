【アプリ「サンデーうぇぶり」:「からくりサーカス」全話無料公開】公開期間:10月2日まで

小学館は、アプリ「サンデーうぇぶり」限定でマンガ「からくりサーカス」全話無料公開を10月2日まで実施している。

本キャンペーンは藤田和日郎氏のマンガ「からくりサーカス」がトレンド入りを記念した1日限定の全話無料公開。

本作は人形使いにつけ狙われる少年・才賀勝は、偶然居合わせた加藤鳴海に救われる。続く人形使いの襲撃で、再び窮地に陥った勝を銀髪の女・しろがねとマリオネット・あるるかんによって救われる。そこから3人の数奇で複雑に絡み合う物語が展開されていく。

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.